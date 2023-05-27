В Силламяэ мужчина лишился 28 тысяч евро

Мошенники утверждали, что была попытка взять кредит на основании доверенности на имя мужчины. Мошенники заявили, что мужчина не должен звонить в банк или полицию, так как утверждается, что сотрудник банка пытается взять кредит от его имени и что это тайное расследование.