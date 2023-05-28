Eesti Energia все успешнее использует сланцевый щебень

Объемы использования щебня в прошлом году у Enefit Power, дочернего предприятия Eesti Energia, выросли до 4 миллионов тонн, пишет ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

По словам руководителя Enefit Power Андреса Вайнола, при добыче сланца они получили меньше пустой породы, чем требовалось и поэтому использовали часть из наземных запасов.

"Очень много до сих пор у нас использует RMK (Центр управления гослесами - прим.ред) для строительства лесных дорог. Но и очень много мы его сейчас возим по железным дорогам по путям другим заказчикам. И, конечно, в прошлом году большой объем пошел на развитие солнечного парка Enefit Green, который находится недалеко от шахты "Эстония", - рассказал Вайнола.

По словам Вайнола, у них разработаны различные рецепты, чтобы фракции произведенные из пустой породы можно было использовать при строительстве разных объектов. Также он добавил, что им удалось развеять миф, что щебенка из пустой сланцевой породы не подходит для строительства дорог.