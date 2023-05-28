МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.05-01.06 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 28 мая по 1 июня.
КУЛЬТУРА
Воскресенье, 28 мая
* В Люганузе на деревенской площади в 14.00 - день танца пожилых. В гости приедут уездные танцевальные коллективы пожилых. Концерт и танцы.
* В деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 (ворота открываются в 17.00) - концерт: на сцене - Кристьян Казеару. Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Автобус на мероприятие: от Йыхвиской библиотеки - в 17.00, от кохтла-ярвеского "Prestone" - в 17.15, от старой кохтла-ярвеской аптеки - в 17.20; плата - 5 евро туда-обратно. Информация по тел. 514 3930.
Среда, 31 мая
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 15.00 - концерт танцевальной студии "Varjud".
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - весенний концерт Йыхвиской музыкальной школы. Выступают солисты, ансамбли, оркестры, хоры. Вход свободный.
* В Ийзакуском народном доме в 17.30 - отчетное представление танцевального класса Ийзакуской школы искусств.
СПОРТ
Воскресенье, 28 мая
* От Кохтла-Ярвеского центра культуры стартует Кохтла-Ярвеский парковый забег. Первый старт в 10.40.
* В Нарве в центре здоровья "Äkkeküla" в 18.00 - обучение игре в диск-гольф.
Понедельник, 29 мая
* На Кивиылиском стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "FCI Levadia U21" (Таллинн).
Вторник, 30 мая
* В Йыхви на стадионе им. Хейно Липпа в 15.00 - этап серийного соревнования юных метателей.
Четверг, 1 июня
* В Варесметса с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
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