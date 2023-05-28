Снижение закупочных цен на молоко в Эстонии доходит до магазинов медленно

Пик закупочных цен на молоко пришелся на декабрь прошлого года, когда оно стоило примерно на 50% дороже, чем годом ранее. Поначалу в магазинах снизились цены на более дорогие молочные продукты, такие как масло и сыр, сообщает ERR.

По словам руководителя по закупкам сети магазинов Rimi Талиса Раака, магазины получили уведомления от поставщиков молочной продукции о снижении цен, но не от всех производителей. "Кроме того, снижение цен еще не достигло таких масштабов, как их прошлогоднее повышение", - сказал он.

По словам исполнительного директора компании Valio Майдо Соловьева, закупочные цены на молоко постепенно снижаются, и это может продолжаться до осени. В течение полутора лет они двигались вверх от своего исторического среднего значения в 30-32 цента.

По мнению Соловьева, закупочные цены на молоко не вернутся к довоенному уровню. "Это было бы катастрофой для фермера", - сказал он.

Соловьев считает, что в начале второго полугодия закупочные цены продолжат постепенно снижаться. "Но уже сейчас на рынке много хороших предложений по сыру и маслу. Цены на сливки и сметану уже сильно снизились, - сказал он. - Товары, цена за единицу которых высокая, такие как масло и сыр, дешевеют быстрее".