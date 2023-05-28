Силламяэ планирует отказаться от переименования улицы Румянцева

Во вторник горсобрание планирует принять решение о сохранении названия улицы Румянцева. В проекте решения говорится об обращении одноклассников Михаила Румянцева к членам горсобрания с просьбой по возможности не переименовывать улицу Михаила Румянцева. Одноклассники Михаила Румянцева обратили внимание членов горсобрания на то, что он житель Силламяэ.

В проекте решения, который предусматривает сохранение нынешнего названия улицы, сказано, что Михаил Румянцев был жителем Силламяэ, и по инициативе жителей улица была названа в его честь. «Михаил Румянцев не совершал противоправных действий и не воевал против Эстонской Республики», — говорится в проекте.

На заседании горсобрания, состоявшемся в конце апреля, мэр Силламяэ Тынис Калберг сообщил, что комиссия по географическим названиям предложила городу изменить название улицы Румянцева и в качестве нового варианта предложила "Раэ" или "Раэкоя".

Министр государственного управления Рийна Солман в декабре прошлого года обратилась к властям Силламяэ с предложением о переименовании улицы Румянцева, ссылаясь на мнение экспертов.

Министр сослалась на экспертное заключение специалистов национального архива о том, что на войне в Афганистане погибло 36 мужчин из Эстонии, но нет ни одной улицы, названной в честь кого-либо, кроме Михаила Румянцева. Эксперты отмечают, что война Советского Союза в Афганистане не была войной Эстонской Республики, хотя там погибали эстонцы.