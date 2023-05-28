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Силламяэ планирует отказаться от переименования улицы Румянцева

Эрик Калда
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Улица Михаила Румянцева является одной из главных улиц Силламяэ, и государство сочло необходимым ее переименовать. Однако власти Силламяэ так не считают.
Улица Михаила Румянцева является одной из главных улиц Силламяэ, и государство сочло необходимым ее переименовать. Однако власти Силламяэ так не считают. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Горсобрание Силламяэ не намерено принимать предложение правительства, согласно которому улица имени Михаила Румянцева в городе должна быть переименована.

Во вторник горсобрание планирует принять решение о сохранении названия улицы Румянцева. В проекте решения говорится об обращении одноклассников Михаила Румянцева к членам горсобрания с просьбой по возможности не переименовывать улицу Михаила Румянцева. Одноклассники Михаила Румянцева обратили внимание членов горсобрания на то, что он житель Силламяэ.

В проекте решения, который предусматривает сохранение нынешнего названия улицы, сказано, что Михаил Румянцев был жителем Силламяэ, и по инициативе жителей улица была названа в его честь. «Михаил Румянцев не совершал противоправных действий и не воевал против Эстонской Республики», — говорится в проекте.

На заседании горсобрания, состоявшемся в конце апреля, мэр Силламяэ Тынис Калберг сообщил, что комиссия по географическим названиям предложила городу изменить название улицы Румянцева и в качестве нового варианта предложила "Раэ" или "Раэкоя".

Министр государственного управления Рийна Солман в декабре прошлого года обратилась к властям Силламяэ с предложением о переименовании улицы Румянцева, ссылаясь на мнение экспертов.

Министр сослалась на экспертное заключение специалистов национального архива о том, что на войне в Афганистане погибло 36 мужчин из Эстонии, но нет ни одной улицы, названной в честь кого-либо, кроме Михаила Румянцева. Эксперты отмечают, что война Советского Союза в Афганистане не была войной Эстонской Республики, хотя там погибали эстонцы.

"В 1989 году в городе Силламяэ было принято решение переименовать улицу Андрея Жданова в улицу Румянцева, и можно согласиться с тем, что улица имени Жданова совершенно не подходит для Эстонии в качестве топонима. В то же время по вышеуказанным причинам переименование улицы в улицу Румянцева также остается непонятным", - считает Солман.

Хотя Михаил Румянцев не боролся против Эстонской Республики, Министерство финансов, основываясь на мнении историков-экспертов, сочло, что название улицы Михаила Румянцева является неподходящим и топоним не соответствует историческому и культурному прошлому Эстонии. "Также необходимо учитывать тот факт, что именное название присваивается в память или честь человека, с учетом его заслуг в развитии местной жизни, его связи с этим местом, а также с эстонской землей, народом и государством. Никакие источники не поясняют, в чем заключались заслуги Михаила Румянцева в деле развития местной жизни, что было решено сохранить память о нем в качестве именного названия", - говорится в письме Солман.

Михаил Румянцев, в честь которого названа эта улица, был советским офицером из Силламяэ, погибшим в Афганистане в 1983 году. Он похоронен на Синимяэском кладбище.

Ранее в Силламяэ улицу Валерия Чкалова переименовали в улицу Харидузе. Чкалов был известным советским летчиком, и четыре депутата Силламяэского горсобрания из рядов Социал-демократической партии были против удаления его имени.

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