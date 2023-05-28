На учениях «Весенний шторм» резервист получил пулю в затылок

На учениях «Весенний шторм» произошел инцидент, когда один резервист получил травму в область затылка, признали в пресс-службе Генштаба Сил обороны.
По данным портала Virumaa Teataja, инцидент произошел во время учений с боевой стрельбой на центральном полигоне, пуля попала военнослужащему в область головы. Не исключено, что наушники, которые были у него на голове, помогли избежать худшего - источник Virumaa Teataja заявил, что это солдат, оружием которого был гранатомет Carl-Gustav, и во время боевых действий солдаты с этим оружием носят наушники.
В Генштабе Сил обороны не уточнили ни обстоятельств происшествия, ни точного времени, когда это произошло. «Солдату оказали первую помощь и отвезли в больницу на обследование, после чего его отпустили обратно в часть. На данный момент учения завершились, и резервист вернулся домой, - младший лейтенант из пресс-службы Лийс Ваксманн. - Для выяснения причин инцидента начато расследование».