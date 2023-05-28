На учениях «Весенний шторм» резервист получил пулю в затылок

По данным портала Virumaa Teataja, инцидент произошел во время учений с боевой стрельбой на центральном полигоне, пуля попала военнослужащему в область головы. Не исключено, что наушники, которые были у него на голове, помогли избежать худшего - источник Virumaa Teataja заявил, что это солдат, оружием которого был гранатомет Carl-Gustav, и во время боевых действий солдаты с этим оружием носят наушники.