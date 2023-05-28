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Турбизнес Ида-Вирумаа опасается необратимого ущерба от повышения налога

Эрик Калда
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Ущерб от повышения налога будет долгосрочным и необратимым, так как пострадают особенно крупные спа-отели, говорят представители туристического бизнеса Ида-Вирумаа.
Ущерб от повышения налога будет долгосрочным и необратимым, так как пострадают особенно крупные спа-отели, говорят представители туристического бизнеса Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

По мнению представителей туристического бизнеса в Ида-Вирумаа, любое повышение налогов нанесет большой ущерб туристическому сектору уезда, а учитывая растущие расходы, спа-центры могут начать сокращать работников уже в этом году.

Если раньше коалиционное правительство хотело увеличить налог с оборота для гостиниц до 22%, то теперь оно рассматривает новую ставку между нынешними 9% и 22%, пишет ERR.

Туристический кластер Ида-Вирумаа провел три опроса среди гостиничных предприятий уезда о том, как планируемое повышение налога с оборота может повлиять на них, а также на туристический сектор в целом, и результаты оказались неутешительными.

По словам координатора по туризму Ида-Вирумаа Кадри Ялонен, ущерб от повышения налога будет долгосрочным и необратимым, так как пострадают особенно крупные спа-отели, которые круглый год привлекают клиентов в уезд и влияют на весь туристический сектор.

"Любой процентный рост излишен, поскольку придется поднять цены - налог с оборота девать некуда, нет внутренних резервов. Проблема в том, что по таким ценам продавать не удастся, поскольку наш основной клиент чувствителен к цене. Сектор сокращается, предприятия закрываются. Ситуация очень опасная, больше всего пострадает сельский регион, где труднее всего восстановить бизнес", - пояснила Ялонен.

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