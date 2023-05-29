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Повышение налогов нанесет большой ущерб туристическому сектору Ида-Вирумаа

Северное побережье
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Гости Ида-Вирумаа.
Гости Ида-Вирумаа. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Туристический кластер Ида-Вирумаа провел опросы гостиничных предприятий уезда о том, как планируемое повышение налога с оборота может повлиять на них, а также на туристический сектор в целом. Результаты оказались неутешительными, как передает ERR.

Если раньше правительство хотело увеличить налог с оборота для гостиниц до 22%, то теперь оно рассматривает новую ставку между нынешними 9% и 22%.

По словам координатора по туризму Ида-Вирумаа Кадри Ялонен, ущерб от повышения налога будет долгосрочным и необратимым, так как пострадают особенно крупные спа-отели, которые круглый год привлекают клиентов в уезд и влияют на весь туристический сектор.

"Любой процентный рост излишен, поскольку придется поднять цены - налог с оборота девать некуда, нет внутренних резервов. Проблема в том, что по таким ценам продавать не удастся, поскольку наш основной клиент чувствителен к цене. Сектор сокращается, предприятия закрываются. Ситуация очень опасная, больше всего пострадает сельский регион, где труднее всего восстановить бизнес", - прокомментировала Ялонен.

По ее словам, хотя до повышения налога еще есть некоторое время, сокращения персонала можно ожидать уже этой осенью.

Подробнее - в публикации новостного портала Rus.ERR.

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