Повышение налогов нанесет большой ущерб туристическому сектору Ида-Вирумаа

Если раньше правительство хотело увеличить налог с оборота для гостиниц до 22%, то теперь оно рассматривает новую ставку между нынешними 9% и 22%.

По словам координатора по туризму Ида-Вирумаа Кадри Ялонен, ущерб от повышения налога будет долгосрочным и необратимым, так как пострадают особенно крупные спа-отели, которые круглый год привлекают клиентов в уезд и влияют на весь туристический сектор.

"Любой процентный рост излишен, поскольку придется поднять цены - налог с оборота девать некуда, нет внутренних резервов. Проблема в том, что по таким ценам продавать не удастся, поскольку наш основной клиент чувствителен к цене. Сектор сокращается, предприятия закрываются. Ситуация очень опасная, больше всего пострадает сельский регион, где труднее всего восстановить бизнес", - прокомментировала Ялонен.