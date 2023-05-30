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Силламяэ планирует не переименовывать улицу Румянцева

Эрик Калда
, журналист
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Носящая имя Михаила Румянцева улица - одна из главных улиц Силламяэ, и поначалу город планировал переименовать ее в улицу Раэ. Однако теперь горсобрание хочет сохранить это название, ссылаясь на желание одноклассников погибшего в Афганистане советского офицера.
Носящая имя Михаила Румянцева улица - одна из главных улиц Силламяэ, и поначалу город планировал переименовать ее в улицу Раэ. Однако теперь горсобрание хочет сохранить это название, ссылаясь на желание одноклассников погибшего в Афганистане советского офицера. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Горсобрание Силламяэ не намерено принимать предложение правительства, согласно которому улица имени Михаила Румянцева в городе должна быть переименована.

Во вторник горсобрание планирует принять решение о сохранении названия улицы Румянцева. В проекте решения говорится об обращении одноклассников Михаила Румянцева к членам горсобрания с просьбой по возможности не переименовывать улицу Михаила Румянцева. Одноклассники Михаила Румянцева обратили внимание членов горсобрания на то, что он житель Силламяэ.

Горсобрание ссылается на одноклассников

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