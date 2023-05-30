Силламяэ планирует не переименовывать улицу Румянцева

Во вторник горсобрание планирует принять решение о сохранении названия улицы Румянцева. В проекте решения говорится об обращении одноклассников Михаила Румянцева к членам горсобрания с просьбой по возможности не переименовывать улицу Михаила Румянцева. Одноклассники Михаила Румянцева обратили внимание членов горсобрания на то, что он житель Силламяэ.