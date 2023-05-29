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СПАСАТЕЛИ ⟩ В Конью горел торфяник

26-27 мая 2023 г.
Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Утром 27 мая чуть позже девяти часов в центр тревоги поступило сообщение о возгорании торфяника в деревне Конью Тойлаской волости.

Торфяник горел в двух местах, расположенных в 500 метрах друг от друга. Общая площадь пожара достигла полутора гектаров.

Пожар ликвидировали к 20.46. Спасательными работами занимались спасательные команды из Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ, Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Территорию возгорания проверили также на следующий день и новых очагов огня не обнаружили.

Причиной возгорания могли стать искры, вылетевшие из глушителя моторного транспортного средства.

В Кохтла-Ярве подожгли здание

Вечером 27 мая поступило сообщение о пожаре в небольшом здании на улице Рави в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. По словам информатора, в здание что-то бросили. Окна здания были разбиты. Спасатели потушили пожар в двух местах внутри здания. 

Подожгли подземный контейнер

26 мая к вечеру спасатели выезжали на тушение мусорного контейнера на улице Йоала в Нарве. Для тушения подземного мусорного контейнера потребовалось 800 литров воды. 

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