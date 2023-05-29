СПАСАТЕЛИ ⟩ В Конью горел торфяник

Утром 27 мая чуть позже девяти часов в центр тревоги поступило сообщение о возгорании торфяника в деревне Конью Тойлаской волости.
Торфяник горел в двух местах, расположенных в 500 метрах друг от друга. Общая площадь пожара достигла полутора гектаров.
Пожар ликвидировали к 20.46. Спасательными работами занимались спасательные команды из Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ, Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Территорию возгорания проверили также на следующий день и новых очагов огня не обнаружили.
Причиной возгорания могли стать искры, вылетевшие из глушителя моторного транспортного средства.
В Кохтла-Ярве подожгли здание
Вечером 27 мая поступило сообщение о пожаре в небольшом здании на улице Рави в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. По словам информатора, в здание что-то бросили. Окна здания были разбиты. Спасатели потушили пожар в двух местах внутри здания.
Подожгли подземный контейнер
26 мая к вечеру спасатели выезжали на тушение мусорного контейнера на улице Йоала в Нарве. Для тушения подземного мусорного контейнера потребовалось 800 литров воды.