СПАСАТЕЛИ ⟩ В Конью горел торфяник

Торфяник горел в двух местах, расположенных в 500 метрах друг от друга. Общая площадь пожара достигла полутора гектаров.

Пожар ликвидировали к 20.46. Спасательными работами занимались спасательные команды из Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ, Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Территорию возгорания проверили также на следующий день и новых очагов огня не обнаружили.

Причиной возгорания могли стать искры, вылетевшие из глушителя моторного транспортного средства.

В Кохтла-Ярве подожгли здание

Вечером 27 мая поступило сообщение о пожаре в небольшом здании на улице Рави в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. По словам информатора, в здание что-то бросили. Окна здания были разбиты. Спасатели потушили пожар в двух местах внутри здания.

Подожгли подземный контейнер