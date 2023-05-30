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ОДИН ВОПРОС ⟩ Как прошел поддерживаемый государством снос пустующих домов?

Северное побережье
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Хельве Петтай.
Хельве Петтай. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кивиыли и Кохтла-Ярве участвовали в поддерживаемом государством пилотном проекте по сносу полупустых домов. Каждый из них получил от государства поддержку в размере 252000 евро на переселение жильцов и снос двух многоквартирных домов. В этом же проекте участвовал и город Валга.

Помощник старейшины Люганузеской волости ХЕЛЬВЕ ПЕТТАЙ:

- Было много бумажной волокиты и дополнительной работы, но мы справились. Снесенные четырехэтажные многоквартирные дома волости располагались на краю центральной улицы Кивиыли и резали прохожим глаз. Волость и ее жители благодарны за возможность привести городскую картину в порядок за счет дотации. В будущем необходимо было бы нанять проектного руководителя, который бы ежедневно занимался конкретной темой, поскольку в Кивиыли есть и другие ожидающие сноса дома, а также в близлежащих поселках имеются постепенно пустеющие квартирные дома.

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