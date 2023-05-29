Ида-вируские стрелки были в ударе

Английский sporting означает, что в воздухе находятся две мишени сразу, то есть какого-то запасного патрона и возможности исправить промах нет, лаконично объяснили члены Ида-Вируского клуба спортивно-охотничьей стрельбы особенности этого вида.

В индивидуальном зачете лучшим из наших стрелков стал Сийм Суви, в основном соревновании поразивший мишень 123 раза, к чему добавилось 17 попаданий в финале, и в итоге - второе место. Вейко Тихван занял четвертое место, Ханнес Куусмик - шестое.