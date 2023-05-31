ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Как предлагать людям больше мероприятий

Минувшие выходные уже предложили любителям культуры множество вариантов. День химика в Кохтла-Ярве, День города Кивиыли, Дни Йыхви, Нарвский гастрономический фестиваль... Надо сказать, что люди, которые хотели поучаствовать во всем этом, возможно, не везде поспели.

Весна и лето - время, когда принято устраивать больше массовых мероприятий, чем в другое время. И это легко объясняется нашим климатом: в хорошую погоду людям хочется передвигаться, наслаждаться концертами и другими мероприятиями, общаться. Если посмотреть на календарь событий в Ида-Вирумаа, то и в этом году он довольно насыщенный.

Все это изобилие событий, однако, омрачается одним фактом, о котором уже упоминалось выше. Зачастую их так много одновременно, что интересующимся приходится выбирать, куда идти, а куда не идти. Иногда кажется, что организаторы мероприятий вообще не следят за тем, что происходит у соседей. Потому и случается, что события пересекаются, хотя было бы в интересах и публики, и организаторов, если бы этого удалось по возможности избежать. К тому же, количество выходных ведь ограничено. Возможно, это станет одним из направлений сотрудничества для Ида-Вирумааского союза самоуправлений - лучше координировать мероприятия, происходящие в городах и волостях.