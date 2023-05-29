ГАЛЕРЕИ ⟩ В Ида-Вирумаа в выходные праздновали с размахом

В пятницу Йыхви начал празднование своего 85-летия культурным пикником в городском парке. Здание железнодорожного вокзала на один вечер было оформлено Йыхвиской художественной школой как художественный зал, где работы учащихся, фотографии депортированных, осыпающаяся со стен и потолка штукатурка и специальное освещение создавали сюрреалистическую атмосферу.

Празднование в Йыхви открыл оркестр музыкальной школы на культурном пикнике в городском парке. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В субботу торжества продолжились концертом финского хора "Metsot" в церкви. В полдень йыхвисцы праздничным шествием длиной в несколько сотен метров направились от центральной площади к музыкальной площадке. На устроенной рядом с ней общинной аллее знакомили с собой Вируская тюрьма, Йыхвиская библиотека, художественная школа, центр профессионального образования и несколько других учреждений, действующих в уездном центре.

С музыкальной площадки несколько сотен бегунов начали Забег стражей свободы. Завершился День Йыхви концертом группы "Terminaator".

Забег стражей свободы вывел на улицы Йыхви сотни бегунов. Дружеский поединок устроили старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель и мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В то же время День города отметили и в Кивиыли, где, помимо прочего, состоялся турнир по уличному баскетболу и выступила с концертом Таня Михайлова-Саар.

В Кохтла-Ярве тысячи людей собрались около центра культуры, чтобы отпраздновать День химика. После спортивных состязаний на большую сцену вышел весь цвет эстонских музыкантов: Анне Вески, Карл Эрик Таукар, Лийз Лемсалу и Алика Милова. День завершился выступлением-сюрпризом - впечатляющим барабанным шоу в сопровождении мигающих огня и света.

Примадонна Анне Вески на сцене Дня химика в Кохтла-Ярве мгновенно завладела вниманием тысяч слушателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Нынче в Кохтла-Ярве можно было увидеть, как Лийз Лемсалу и Карл Эрик Таукар поют дуэтом. Фото: Peeter Lillevali / Põhjarannik

День химика завершило барабанное шоу. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik