ГАЛЕРЕИ ⟩ В Ида-Вирумаа в выходные праздновали с размахом

Это были исключительно насыщенные выходные в Ида-Вирумаа.
В пятницу Йыхви начал празднование своего 85-летия культурным пикником в городском парке. Здание железнодорожного вокзала на один вечер было оформлено Йыхвиской художественной школой как художественный зал, где работы учащихся, фотографии депортированных, осыпающаяся со стен и потолка штукатурка и специальное освещение создавали сюрреалистическую атмосферу.
В субботу торжества продолжились концертом финского хора "Metsot" в церкви. В полдень йыхвисцы праздничным шествием длиной в несколько сотен метров направились от центральной площади к музыкальной площадке. На устроенной рядом с ней общинной аллее знакомили с собой Вируская тюрьма, Йыхвиская библиотека, художественная школа, центр профессионального образования и несколько других учреждений, действующих в уездном центре.
С музыкальной площадки несколько сотен бегунов начали Забег стражей свободы. Завершился День Йыхви концертом группы "Terminaator".
В то же время День города отметили и в Кивиыли, где, помимо прочего, состоялся турнир по уличному баскетболу и выступила с концертом Таня Михайлова-Саар.
В Кохтла-Ярве тысячи людей собрались около центра культуры, чтобы отпраздновать День химика. После спортивных состязаний на большую сцену вышел весь цвет эстонских музыкантов: Анне Вески, Карл Эрик Таукар, Лийз Лемсалу и Алика Милова. День завершился выступлением-сюрпризом - впечатляющим барабанным шоу в сопровождении мигающих огня и света.
А в Нарве в субботу много народу собрал гастрономический фестиваль "Вкусы Нарвы", где местные рестораны и кафе предложили свои блюда.