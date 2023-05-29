Вт, 30.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ГАЛЕРЕИ ⟩ В Ида-Вирумаа в выходные праздновали с размахом

Эрик Гамзеев
, журналист
Facebook Twitter
Comments
По случаю юбилея Йыхви процессия празднующих двинулась с центральной площади на музыкальную площадку.
По случаю юбилея Йыхви процессия празднующих двинулась с центральной площади на музыкальную площадку. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Это были исключительно насыщенные выходные в Ида-Вирумаа.

В пятницу Йыхви начал празднование своего 85-летия культурным пикником в городском парке. Здание железнодорожного вокзала на один вечер было оформлено Йыхвиской художественной школой как художественный зал, где работы учащихся, фотографии депортированных, осыпающаяся со стен и потолка штукатурка и специальное освещение создавали сюрреалистическую атмосферу. 

Празднование в Йыхви открыл оркестр музыкальной школы на культурном пикнике в городском парке.
Празднование в Йыхви открыл оркестр музыкальной школы на культурном пикнике в городском парке. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В субботу торжества продолжились концертом финского хора "Metsot" в церкви. В полдень йыхвисцы праздничным шествием длиной в несколько сотен метров направились от центральной площади к музыкальной площадке. На устроенной рядом с ней общинной аллее знакомили с собой Вируская тюрьма, Йыхвиская библиотека, художественная школа, центр профессионального образования и несколько других учреждений, действующих в уездном центре. 

С музыкальной площадки несколько сотен бегунов начали Забег стражей свободы. Завершился День Йыхви концертом группы "Terminaator". 

Забег стражей свободы вывел на улицы Йыхви сотни бегунов. Дружеский поединок устроили старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель и мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер.
Забег стражей свободы вывел на улицы Йыхви сотни бегунов. Дружеский поединок устроили старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель и мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В то же время День города отметили и в Кивиыли, где, помимо прочего, состоялся турнир по уличному баскетболу и выступила с концертом Таня Михайлова-Саар.

В Кохтла-Ярве тысячи людей собрались около центра культуры, чтобы отпраздновать День химика. После спортивных состязаний на большую сцену вышел весь цвет эстонских музыкантов: Анне Вески, Карл Эрик Таукар, Лийз Лемсалу и Алика Милова. День завершился выступлением-сюрпризом - впечатляющим барабанным шоу в сопровождении мигающих огня и света. 

Примадонна Анне Вески на сцене Дня химика в Кохтла-Ярве мгновенно завладела вниманием тысяч слушателей.
Примадонна Анне Вески на сцене Дня химика в Кохтла-Ярве мгновенно завладела вниманием тысяч слушателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik
Нынче в Кохтла-Ярве можно было увидеть, как Лийз Лемсалу и Карл Эрик Таукар поют дуэтом.
Нынче в Кохтла-Ярве можно было увидеть, как Лийз Лемсалу и Карл Эрик Таукар поют дуэтом. Фото: Peeter Lillevali / Põhjarannik
День химика завершило барабанное шоу.
День химика завершило барабанное шоу. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

А в Нарве в субботу много народу собрал гастрономический фестиваль "Вкусы Нарвы", где местные рестораны и кафе предложили свои блюда.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх