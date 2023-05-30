Между Нарвой и Нарва-Йыэсуу летом поедет больше автобусов

Автобусы на линии №31 между Нарвой и курортным Нарва-Йыэсуу летом особенно востребованы и в жаркие дни как правило переполнены, поэтому дополнительно запускается коммерческая линия №123. Она будет работать с первого дня июня до последнего дня августа.

Как сообщил Нарвский департамент городского хозяйства, линию №123 обслуживает транспортная компания "GoBus".

Разовый проездной билет на не дотируемой из бюджета линии №123 стоит 2,5 евро, семейный билет на двоих взрослых и с ними до трех детей - 5 евро.