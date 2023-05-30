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Между Нарвой и Нарва-Йыэсуу летом поедет больше автобусов

Северное побережье
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Так могла выглядеть в прошлые годы поездка на автобусе №31 между Нарвой и Нарва-Йыэсуу жарким летом.
Так могла выглядеть в прошлые годы поездка на автобусе №31 между Нарвой и Нарва-Йыэсуу жарким летом. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Дополнительная автобусная линия открывается между городами Нарва и Нарва-Йыэсуу на три летних месяца.

Автобусы на линии №31 между Нарвой и курортным Нарва-Йыэсуу летом особенно востребованы и в жаркие дни как правило переполнены, поэтому дополнительно запускается коммерческая линия №123. Она будет работать с первого дня июня до последнего дня августа.

Как сообщил Нарвский департамент городского хозяйства, линию №123 обслуживает транспортная компания "GoBus".

Разовый проездной билет на не дотируемой из бюджета линии №123 стоит 2,5 евро, семейный билет на двоих взрослых и с ними до трех детей - 5 евро.

С детальным расписанием движения автобусов на линии №123 можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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