ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ На Нарвском речном променаде открыли доску в память о первом бетонном мосте

Старый нарвский мост в пять пролетов над рекой имел бетонные основания, и современный Союз бетона Эстонии считает его первым в Эстонии бетонным строением. Этому факту, а также двухсотлетию с начала строительства того моста, посвящена памятная доска в месте нахождения уже несуществующего строения.

Памятную доску открыли мэр Нарвы Катри Райк и председатель Союза бетона Эстонии Имре Леэтма.

- Начало использования цемента и бетона двести лет назад открыло новую эпоху в развитии общества, - сказал Леэтма. - Сегодня мы видим, что без бетона очень сложно представить современное общество, даже можно сказать, что невозможно.

Как рассказывают в Союзе бетона, французский военный инженер, полковник Антуан Рокур де Шарлевир в 1822 году произвел из богатого глиной известняка из окрестностей Нарвы первый в Эстонии романский цемент, и из него был произведен бетон, из которого отлили подводную часть опор для Нарвского моста. Его надводная часть была затем построена из дерева. Достороенный в 1829 году мост получил имя Императора Николая I, но в народе его называли, насколько известно, просто деревянным мостом.

Старый мост был разрушен в годы Второй мировой войны и отчасти восстанавливался в послевоенные годы. Он был снесен окончательно в 1959 году, когда рядом построили более высокий и широкий новый железобетонный мост "Дружба", поныне соединяющий западный и восточный берега реки Нарва.

Остатки береговой опоры старого моста сохранились на ивангородском берегу, а в русле реки остались и хорошо видны основания промежуточных опор и фрагменты ледоломов.