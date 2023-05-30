Профсоюзы и работодатели договорились о повышении минимальной зарплаты

Соглашение предусматривает, что минимальная зарплата вырастет в 2024 году до 42,5% от средней зарплаты, в 2025 году до 45%, в 2026 году до 47,5% и в 2027 году до 50% от средней зарплаты, сообщил ERR глава Центрального союза профсоюзов Яан-Хендрик Тоомель.

Конкретный размер минимальной зарплаты на следующий год согласовывается Центральным союзом работодателей и Центральным союзом профсоюзов на переговорах, которые ежегодно проходят осенью, и впоследствии утверждается правительством.

По словам Тоомеля, такая же процедура будет и этой осенью. "Какой именно будет минимальная заработная плата в следующем году, станет ясно осенью, но есть уверенность, что низкие зарплаты будут расти быстрее, чем средние", - сказал он.