СТАТИСТИКА ⟩ Доходы от продаж у магазинов ощутимо уменьшились

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, доходы от продаж в апреле снизились как у продовольственных магазинов и магазинов промтоваров, так и у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива. "Среди них троих доходы от продаж у магазинов промышленных товаров сократились более всего, то есть на 15%. Продажи сократились во всех отраслях", - отметила Пихлак.

Среди промышленных товаров доход от продаж более всего сократился у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн (на 24%). Больше среднего доход от продаж сократился также у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее (на 21%).

По сравнению с мартом этого года доход от продаж у предприятий розничной торговли в апреле уменьшился на 3%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных в сравнении с предыдущим месяцем продажи остались на том же уровне.