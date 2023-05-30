СТАТИСТИКА ⟩ Доходы от продаж у магазинов ощутимо уменьшились

По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в апреле составил 844 миллиона евро и в сравнении с тем же месяцем прошлого года уменьшился в постоянных ценах на 11 процентов.
По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, доходы от продаж в апреле снизились как у продовольственных магазинов и магазинов промтоваров, так и у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива. "Среди них троих доходы от продаж у магазинов промышленных товаров сократились более всего, то есть на 15%. Продажи сократились во всех отраслях", - отметила Пихлак.
Среди промышленных товаров доход от продаж более всего сократился у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн (на 24%). Больше среднего доход от продаж сократился также у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее (на 21%).
По сравнению с мартом этого года доход от продаж у предприятий розничной торговли в апреле уменьшился на 3%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных в сравнении с предыдущим месяцем продажи остались на том же уровне.
Если смотреть на первые четыре месяца 2023 года, то доход от продаж у предприятий розничной торговли уменьшился на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.