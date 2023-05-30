Дорожные строители на три дня усложнят жизнь водителям в центре Нарвы

C восьми часов утра 31 мая до, ориентировочно, 23 часов 2 июня полностью закрывается въезд и съезд с Таллиннского шоссе на перестраиваемую кольцевую развязку, носящую имя Пауля Кереса.

Речь идет о центральном кольцевом перекрестке Нарвы. На нем пересекаются четыре улицы, включая оживленное Таллиннское шоссе, соединение с которым на три дня перекрывается строителями.

Временная схема организации дорожного движения на центральном кольцевом перекрестке на нарвской площади Пауля Кереса. Фото: YIT Eesti

Как сообщил Нарвский департамент развития и экономики, курирующий дорожно-строительный проект "Narva TEN-T", на время перекрытия соединения перекрестка с Таллиннским шоссе грузовой транспорт будет перенаправлен в объезд через улицы Кангеласте, Харидусе и Александра Пушкина, а легковой - через улицы Рахвавялья, Фама и Пушкина.

Более детальная временная схема организации дорожного движения доступна также ЗДЕСЬ.

Как уже неоднократно рассказывало "Северное побережье", целью проекта "Narva TEN-T" является улучшение пропускной способности нарвского транзитного коридора путем создания удобных и безопасных условий для движения транспорта и пешеходов. Запланировано капитальное обновление около 4,79 километров дорог, по которым транзитный транспорт движется к Нарвскому погранпункту или от него.

Стоимость изначально очень дорогого проекта "Narva TEN-T" дополнительно выросла, достигнув 15,7 миллиона евро, считая с налогом с оборота. Из этой суммы около 9 миллионов Нарва получает из Европейского фонда сплочения, из его меры поддержки развития общегосударственных и международных сообщений.