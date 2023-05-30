Дорожные строители на три дня усложнят жизнь водителям в центре Нарвы

Дополнительные ограничения движения транспорта на перестраиваемом кольцевом перекрестке в Нарве вводятся с утра среды - и до начала выходных.
C восьми часов утра 31 мая до, ориентировочно, 23 часов 2 июня полностью закрывается въезд и съезд с Таллиннского шоссе на перестраиваемую кольцевую развязку, носящую имя Пауля Кереса.
Речь идет о центральном кольцевом перекрестке Нарвы. На нем пересекаются четыре улицы, включая оживленное Таллиннское шоссе, соединение с которым на три дня перекрывается строителями.
Как сообщил Нарвский департамент развития и экономики, курирующий дорожно-строительный проект "Narva TEN-T", на время перекрытия соединения перекрестка с Таллиннским шоссе грузовой транспорт будет перенаправлен в объезд через улицы Кангеласте, Харидусе и Александра Пушкина, а легковой - через улицы Рахвавялья, Фама и Пушкина.
Более детальная временная схема организации дорожного движения доступна также ЗДЕСЬ.
Как уже неоднократно рассказывало "Северное побережье", целью проекта "Narva TEN-T" является улучшение пропускной способности нарвского транзитного коридора путем создания удобных и безопасных условий для движения транспорта и пешеходов. Запланировано капитальное обновление около 4,79 километров дорог, по которым транзитный транспорт движется к Нарвскому погранпункту или от него.
Стоимость изначально очень дорогого проекта "Narva TEN-T" дополнительно выросла, достигнув 15,7 миллиона евро, считая с налогом с оборота. Из этой суммы около 9 миллионов Нарва получает из Европейского фонда сплочения, из его меры поддержки развития общегосударственных и международных сообщений.
АО "YIT Eesti", выигравшее в международном тендере и в январе 2021 года подписавшее контракт с Нарвским департаментом развития и экономики, обязалось выполнить все проектировочные и строительные работы за 26 месяцев, то есть до начала лета 2023 года. Потом срок исполнения договора продлили до 27 сентября.