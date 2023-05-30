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Дорожные строители на три дня усложнят жизнь водителям в центре Нарвы

Северное побережье
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Стройплощадка дорожно-строительного проекта "Narva TEN-T" на центральном кольцевом перекрестке Нарвы.
Стройплощадка дорожно-строительного проекта "Narva TEN-T" на центральном кольцевом перекрестке Нарвы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Дополнительные ограничения движения транспорта на перестраиваемом кольцевом перекрестке в Нарве вводятся с утра среды - и до начала выходных.

C восьми часов утра 31 мая до, ориентировочно, 23 часов 2 июня полностью закрывается въезд и съезд с Таллиннского шоссе на перестраиваемую кольцевую развязку, носящую имя Пауля Кереса.

Речь идет о центральном кольцевом перекрестке Нарвы. На нем пересекаются четыре улицы, включая оживленное Таллиннское шоссе, соединение с которым на три дня перекрывается строителями.

Временная схема организации дорожного движения на центральном кольцевом перекрестке на нарвской площади Пауля Кереса.
Временная схема организации дорожного движения на центральном кольцевом перекрестке на нарвской площади Пауля Кереса. Фото: YIT Eesti

Как сообщил Нарвский департамент развития и экономики, курирующий дорожно-строительный проект "Narva TEN-T", на время перекрытия соединения перекрестка с Таллиннским шоссе грузовой транспорт будет перенаправлен в объезд через улицы Кангеласте, Харидусе и Александра Пушкина, а легковой - через улицы Рахвавялья, Фама и Пушкина.

Более детальная временная схема организации дорожного движения доступна также ЗДЕСЬ. 

Как уже неоднократно рассказывало "Северное побережье", целью проекта "Narva TEN-T" является улучшение пропускной способности нарвского транзитного коридора путем создания удобных и безопасных условий для движения транспорта и пешеходов. Запланировано капитальное обновление около 4,79 километров дорог, по которым транзитный транспорт движется к Нарвскому погранпункту или от него.

Стоимость изначально очень дорогого проекта "Narva TEN-T" дополнительно выросла, достигнув 15,7 миллиона евро, считая с налогом с оборота. Из этой суммы около 9 миллионов Нарва получает из Европейского фонда сплочения, из его меры поддержки развития общегосударственных и международных сообщений.

АО "YIT Eesti", выигравшее в международном тендере и в январе 2021 года подписавшее контракт с Нарвским департаментом развития и экономики, обязалось выполнить все проектировочные и строительные работы за 26 месяцев, то есть до начала лета 2023 года. Потом срок исполнения договора продлили до 27 сентября.

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