Департамент окружающей среды выпустил книгу о белках-летягах Вирумаа

Книга дает обзор биологии, образа жизни и поведения белки-летяги. Она рассказывает также об истории изучения белки-летяги в Эстонии, начиная с первого ее упоминания в конце XVIII века и кончая сегодняшним днем. Рассматривается охрана белки как редкого и находящегося под угрозой вида фауны старых лесов, а также связанные с этим проблемы с точки зрения лесовладельцев. В книге собраны забавные воспоминания людей о встречах с белкой-летягой.

- Наша, как проживающего на границе Востока и Запада маленького народа, обязанность - защищать здешних, обитающих на границе своего ареала, белок-летят. Мы товарищи по судьбе. Жизнеспособность и судьба белки-летяги являются своего рода символом и знаком жизнеспособности эстонского духа, - говорит автор книги Яанус Вайксоо.

Консультантами составившего книгу с множеством фотографий и иллюстраций Яануса Вайксоо были Уудо Тимм, Лийза Реннел и Тыну Лаази, оформление книги выполнено Эйке Юлесоо.

Довольно широко распространенный в Эстонии еще в первой половине XX века зверек сегодня гнездится только в Вирумаа, главным образом в старых лесах Алутагузе. Белка-летяга стала символом охраны природы Эстонии - редкий вид, охрана среды обитания которого предполагает направленный очень далеко взгляд на то, как объединить между собой щадящее природу лесохозяйствование и сохранение исконных экосистем.