Повышать залоговую стоимость тары пока не планируют

"Осмелюсь прогнозировать, что в ближайшие годы цена за возврат тары не вырастет, так как для этого нет веских причин, но если по какой-то причине статистика возвращаемой тары начнет значительно ухудшаться, тогда мы можем задуматься об этом, - говорит в комментарии для ERR менеджер по коммуникациям компании "Eesti Pandipakend" Керту-Лийна Урке. - Важно понимать, что эта залоговая система существует для сохранения окружающей среды, а не для денежного обращения. На сегодняшний день плата за возврат тары у нас на том же уровне, как в Латвии и Литве".

Если в Эстонии за деньги вернуть можно лишь тару от воды, прохладительных и слабоалкогольных напитков, то, например, в Латвии с этого года можно сдавать и упаковку от сиропов и алкогольных коктейлей на спиртовой основе. Наша система пока не готова к изменениям.

"К примеру, в случае с крепкими алкогольными напитками будет сложно настроить автомат сдачи, так как все эти бутылки разных размеров и форм. Сейчас мы подготавливаем новую государственную программу по переработке отходов. В ее рамках мы проведем анализ, который покажет, какие группы товаров можно добавить к депозитной системе и какие изменения для этого нужны", - пояснила завотделом Министерства окружающей среды Сигрид Соомлайс.