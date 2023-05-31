На следующей неделе в Нарве пройдут многолюдные Дни города

В рамках Дней города запланировано, как обещает Нарвская городская управа, много ярких событий: детский спортивный праздник "Двигаемся вместе", праздник национально-культурных обществ, день художника, "Гонки на мыльницах", мероприятия в Нарвской художественной резидентуре, а также концерт творческих коллективов города и звезд эстонской эстрады.

Программа Дней города в этом году включила в себя и Нарвский городской забег (бывший энергозабег), представленный пятикилометровой дистанцией и полумарафоном (21,1 км), в котором примут участие лучшие бегуны Эстонии. Амбициозная цель забега - провести в Ида-Вирумаа крупнейшее мероприятие Года движения-2023.

Самыми массовыми событиями Дней города в этом году ожидаются спортивное шествие 9 июня и праздничный концерт на Ратушной площади Нарвы. Шествие стартует в 18.00 от Липовой ямки (Йоаорг), пройдет по речному променаду, а затем - по улицам старого города и финиширует на обновленной Ратушной площади.

У Ратуши всех ждет зрелищная концертная программа. Хедлайнером в пятницу вечером станет Nublu - самый горячий и востребованный рэп-исполнитель Эстонии. Дневную программу в субботу украсит выступление великолепной Анне Вески, а кульминационную точку субботнего концерта поставит талантливая нарвитянка Алика Милова, представлявшая Эстонию на "Евровидении-2023".

Каждый вечер будет завершаться ставшим уже традиционным "ночным кино" в Северном дворе Нарвского замка, где с 22.30 будут показывать фильмы эстонского кинематографа.

Вход на все мероприятия свободный.