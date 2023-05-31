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Силламяэское горсобрание решило не переименовывать улицу Румянцева

Северное побережье
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Носящая имя Михаила Румянцева улица - одна из главных улиц Силламяэ, и поначалу город планировал переименовать ее в улицу Раэ. Однако теперь горсобрание хочет сохранить это название, ссылаясь на желание одноклассников погибшего в Афганистане советского офицера.
Носящая имя Михаила Румянцева улица - одна из главных улиц Силламяэ, и поначалу город планировал переименовать ее в улицу Раэ. Однако теперь горсобрание хочет сохранить это название, ссылаясь на желание одноклассников погибшего в Афганистане советского офицера. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

На заседании городского собрания Силламяэ 30 мая депутаты не поддержали предложение о переименовании улицы Михаила Румянцева, о чем сообщил новостной портал Rus.ERR.

За то, чтобы улица продолжила носить свое нынешнее название, проголосовали все присутствовавшие на заседании 20 депутатов. Всего в Силламяэском горсобрании 21 депутат, как напоминает Rus.ERR в своей публикации.

"Как я вам уже говорил ранее, ситуация c переименованием улицы Михаила Румянцева не так однозначна, как было с улицей Валерия Чкалова, которая теперь называется Харидузе. Михаил Румянцев - местный житель, который здесь родился, жил, и имеет коренную связь с городом Силламяэ. Он - молодой парень, не участвовавший в деятельности против Эстонской Республики и даже не служивший на территории Эстонии, который погиб в 25-летнем возрасте на войне в Афганистане, спасая жизнь других людей. Его помнят, и о нем знает не только старшее поколение, но и молодые жители города. Поэтому не удивительно, что есть и спорные моменты, на наш взгляд, с точки зрения необходимости переименования этой улицы", - прокомментировал корреспонденту Rus.ERR.ee председатель правящей фракции Центристской партии в городском собрании Силламяэ Дмитрий Летт.

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Силламяэ
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