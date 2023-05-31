Ср, 31.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В местах краткосрочного размещения осталось сравнительно мало военных беженцев

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Паром Isabelle, где проживают прибывшие из Украины военные беженцы.
Паром Isabelle, где проживают прибывшие из Украины военные беженцы. Фото: Limon

В Эстонии в местах краткосрочного размещения Департамента социального страхования находится 111 военных беженцев по состоянию на 30 мая. Это наименьшее число с начала полномасштабного вторжения в Украину.

С марта 2022 года Департамент социального страхования временно разместил свыше 24500 беженцев, из которых большинство к настоящему дню начали самостоятельную жизнь, как сообщили в пресс-службе названного департамента. В пиковый момент, 29 марта 2022 года, государство предоставляло крышу над головой 7590 бежавшим от войны людям.

Количество нуждающихся в предоставляемом государством временном жилье значительно снизилось и сейчас является наименьшим с начала активных военных действий - 111 человек.

Большая часть беженцев была размещена государством на пароме "Isabelle" - это судно находится в распоряжении департамента до 8 июня. Сейчас на пароме проживает менее 30 человек, которые тоже в ближайшее время переедут на постоянное место жительства.

По оценке генерального директора Департамента социального страхования Марет Марипуу, Эстония очень хорошо справилась с задачей по приему беженцев. "Прошлой весной царила неразбериха, мы оказались в очень сложной ситуации. Пытались найти лучшие решения, чтобы словом и делом помочь такому большому потоку находящихся в беде людей. Эта дорога была не без ухабов, но в итоге каждый нуждавшийся в помощи беженец получил поддержку и крышу над головой", - сказала она.

"Больше всего беженцев было размещено на пароме "Isabelle", где за год проживало в общей сложности 6590 человек. Мы благодарны экипажу "Тallink" за прекрасное сотрудничество по приему беженцев и за создание для них безопасной атмосферы", - добавила Марипуу.

Количество прибывающих из Украины в Эстонию военных беженцев, а вместе с этим ичисло людей, которым требуется временное жилье, начало снижаться уже давно. Департамент социального страхования возвращается к своей рутинной деятельности по приему ходатайствующих о международной защите.

Теперь департамент обеспечивает проживанием в центрах размещения людей, которые ходатайствуют о международной защите в Департаменте полиции и погранохраны на время рассмотрения их ходатайств и до переезда из центра. В случае, если в находящихся в распоряжении центрах мест больше не будет, договоры с ними закончатся или будут иные весомые обстоятельства, то у департамента имеются дополнительные рамочные соглашения с 117 партнерами по размещению по всей Эстонии.

Краткосрочное место проживания - это лишь временное решение, краеугольным камнем для начала самостоятельной жизни является постоянное место жительства. Департамент социального страхования призывает всех, у кого есть простаивающая без дела недвижимость, взвесить возможности для сдачи ее в аренду беженцам. Самым оперативным образом информация о свободной недвижимости доходит до беженцев через портал www.kinnisvara24.ee/ukraini.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Эстония
Наверх