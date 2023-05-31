В местах краткосрочного размещения осталось сравнительно мало военных беженцев

С марта 2022 года Департамент социального страхования временно разместил свыше 24500 беженцев, из которых большинство к настоящему дню начали самостоятельную жизнь, как сообщили в пресс-службе названного департамента. В пиковый момент, 29 марта 2022 года, государство предоставляло крышу над головой 7590 бежавшим от войны людям.

Количество нуждающихся в предоставляемом государством временном жилье значительно снизилось и сейчас является наименьшим с начала активных военных действий - 111 человек.

Большая часть беженцев была размещена государством на пароме "Isabelle" - это судно находится в распоряжении департамента до 8 июня. Сейчас на пароме проживает менее 30 человек, которые тоже в ближайшее время переедут на постоянное место жительства.

По оценке генерального директора Департамента социального страхования Марет Марипуу, Эстония очень хорошо справилась с задачей по приему беженцев. "Прошлой весной царила неразбериха, мы оказались в очень сложной ситуации. Пытались найти лучшие решения, чтобы словом и делом помочь такому большому потоку находящихся в беде людей. Эта дорога была не без ухабов, но в итоге каждый нуждавшийся в помощи беженец получил поддержку и крышу над головой", - сказала она.

"Больше всего беженцев было размещено на пароме "Isabelle", где за год проживало в общей сложности 6590 человек. Мы благодарны экипажу "Тallink" за прекрасное сотрудничество по приему беженцев и за создание для них безопасной атмосферы", - добавила Марипуу.