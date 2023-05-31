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В Йыхви и Пярну приступили к работе новые нотариусы

Северное побережье
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По-прежнему большую часть сделок купли-продажи заверяют у нотариусов.
По-прежнему большую часть сделок купли-продажи заверяют у нотариусов. Фото: Peeter Langovits / Postimees

Открыли свои бюро новые нотариусы - Диана Лыхмус в Йыхви и Мярт Паберит в Пярну.

Нотариальная палата Эстонии сообщает, что оба новых нотариуса имеют большой опыт работы. Диана Лыхмус сдала нотариальный экзамен в 2008 году, а Мярт Паберит - в 2010 году. После сдачи экзамена они работали в нотариальных бюро в качестве заместителей нотариусов.

Председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон отметила, что с началом работы новых нотариусов нотариальные услуги в Йыхви и Пярну станут еще доступнее. "В обоих регионах в прошлом году прекратил работу один нотариус. Хотя количество официальных действий нотариусов значительно сократилось и, например, число сделок с недвижимостью в первом квартале этого года уменьшилось почти на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, потребность в новых нотариусах есть", - сказала Саар-Йохансон, подчеркнув, что нотариусы играют огромную роль в крайне важных для людей сделках.

В настоящее время в Эстонии работают 87 нотариусов. Из них семь в Ида-Вирумаа и шесть в Пярну. Нотариусы работают во всех уездных центрах, а также в Нарве, Силламяэ, Ряпина, Отепя, Сауэ и Элва - и в итоге их услуги доступны по всей Эстонии.

Контактные данные новых нотариусов

Диана Лыхмус

Адрес бюро: Keskväljak 4, Jõhvi

Телефон: 655 6000

Электронная почта: info@dlnotar.ee , diana@dlnotar.ee

Мярт Паберит

Адрес бюро: Nikolai tn 7 / Rüütli tn 14, Pärnu

Телефон: 447 7001

Электронная почта: mart.paberit@notar.ee, parnu@paberit.ee

Контактные данные всех нотариусов можно найти на сайте Нотариальной палаты.

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