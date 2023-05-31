В Йыхви и Пярну приступили к работе новые нотариусы

Нотариальная палата Эстонии сообщает, что оба новых нотариуса имеют большой опыт работы. Диана Лыхмус сдала нотариальный экзамен в 2008 году, а Мярт Паберит - в 2010 году. После сдачи экзамена они работали в нотариальных бюро в качестве заместителей нотариусов.

Председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон отметила, что с началом работы новых нотариусов нотариальные услуги в Йыхви и Пярну станут еще доступнее. "В обоих регионах в прошлом году прекратил работу один нотариус. Хотя количество официальных действий нотариусов значительно сократилось и, например, число сделок с недвижимостью в первом квартале этого года уменьшилось почти на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, потребность в новых нотариусах есть", - сказала Саар-Йохансон, подчеркнув, что нотариусы играют огромную роль в крайне важных для людей сделках.

В настоящее время в Эстонии работают 87 нотариусов. Из них семь в Ида-Вирумаа и шесть в Пярну. Нотариусы работают во всех уездных центрах, а также в Нарве, Силламяэ, Ряпина, Отепя, Сауэ и Элва - и в итоге их услуги доступны по всей Эстонии.