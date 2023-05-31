Ср, 31.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Общей зеленой страховой карты между Эстонией и Россией с Беларусью больше нет из-за войны

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Зеленая страховая карта.
Зеленая страховая карта. Фото: Salva Kindlustus

Зеленые страховые карты для российских и белорусских машин в Эстонии и для эстонских машин в России и Беларуси перестанут действовать уже с 1 июня.

Эстонский фонд дорожного страхования напомнил, что Россия и Беларусь являются государствами международной системы дорожного страхования - системы "Зеленой карты". Однако Эстония и другие государства-члены Европейской экономической зоны отказались от заключенного с Россией и Беларусью договора о сотрудничестве, касающегося зеленой карты, поскольку в отношении этих стран были введены международные санкции в связи с войной в Украине.

Это означает, что с 1 июня 2023 года в России и Беларуси перестают действовать зеленые карты, выданные эстонским транспортным средствам, равно как и перестают действовать в Эстонии и других государствах Европейской экономической зоны зеленые карты, выданные российским или белорусским транспортным.

Для передвижения по Эстонии на транспортном средстве с регистрационными знаками России или Беларуси теперь необходимо оформить пограничное страхование или же зарегистрировать транспортное средство в регистре дорожного движения Эстонии и тогда оформить обычное дорожное страхование.

Как подчеркнул член правления Эстонского фонда дорожного страхования Лаури Потсепп, зеленые карты транспортных средств России и Беларуси с июня больше не будут действовать в Эстонии даже в случае, если указанный на зеленой карте период страхования истекает после 1 июня.

- Для передвижения по Эстонии можно оформить российскому или белорусскому автомобилю пограничное страхование любой страны Европейской экономической зоны; его не обязательно оформлять на границе именно Эстонии. Если же вы ездите на российском транспортном средстве по Эстонии постоянно, то необходимо получить для автомобиля эстонские номера и заключить договор дорожного страхования, - объяснил Потсепп.

Руководитель Нарвского пограничного пункта Марек Лийва объяснил, что пограничники проверяют у транспортных средств наличие действующего страхования как при въезде в Эстонию, так и при выезде из страны.

- Если у прибывающего в Эстонию транспортного средства отсутствует действующее в Эстонии страхование, мы не разрешим въехать в страну на таком транспортном средстве. В этом случае водитель транспортного средства сможет оформить пограничное страхование на границе, - сообщил Лийва.

Налогово-таможенный департамент уточнил, что пограничное страхование можно оформить уже за 30 дней до начала поездки через границу. Более подробную информацию об этом можно найти ЗДЕСЬ

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх