Общей зеленой страховой карты между Эстонией и Россией с Беларусью больше нет из-за войны

Эстонский фонд дорожного страхования напомнил, что Россия и Беларусь являются государствами международной системы дорожного страхования - системы "Зеленой карты". Однако Эстония и другие государства-члены Европейской экономической зоны отказались от заключенного с Россией и Беларусью договора о сотрудничестве, касающегося зеленой карты, поскольку в отношении этих стран были введены международные санкции в связи с войной в Украине.

Это означает, что с 1 июня 2023 года в России и Беларуси перестают действовать зеленые карты, выданные эстонским транспортным средствам, равно как и перестают действовать в Эстонии и других государствах Европейской экономической зоны зеленые карты, выданные российским или белорусским транспортным.

Для передвижения по Эстонии на транспортном средстве с регистрационными знаками России или Беларуси теперь необходимо оформить пограничное страхование или же зарегистрировать транспортное средство в регистре дорожного движения Эстонии и тогда оформить обычное дорожное страхование.

Как подчеркнул член правления Эстонского фонда дорожного страхования Лаури Потсепп, зеленые карты транспортных средств России и Беларуси с июня больше не будут действовать в Эстонии даже в случае, если указанный на зеленой карте период страхования истекает после 1 июня.

- Для передвижения по Эстонии можно оформить российскому или белорусскому автомобилю пограничное страхование любой страны Европейской экономической зоны; его не обязательно оформлять на границе именно Эстонии. Если же вы ездите на российском транспортном средстве по Эстонии постоянно, то необходимо получить для автомобиля эстонские номера и заключить договор дорожного страхования, - объяснил Потсепп.

Руководитель Нарвского пограничного пункта Марек Лийва объяснил, что пограничники проверяют у транспортных средств наличие действующего страхования как при въезде в Эстонию, так и при выезде из страны.

- Если у прибывающего в Эстонию транспортного средства отсутствует действующее в Эстонии страхование, мы не разрешим въехать в страну на таком транспортном средстве. В этом случае водитель транспортного средства сможет оформить пограничное страхование на границе, - сообщил Лийва.