СТАТИСТИКА ⟩ Спад эстонской экономики в первом квартале был масштабным

По данным Департамента статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) снизился в первом квартале 2023 года в постоянных ценах по сравнению с тем же периодом 2022 года на 3,2% и составил в текущих ценах 8,7 миллиарда евро.

- Хотя инфляция замедляется, рост цен по-прежнему оказывает большое влияние на экономические показатели. Отрицательное влияние на ВВП оказали как поступление налогов, так и снижение добавленной стоимости во всех секторах, кроме правительственного сектора, - прокомментировал руководитель рабочей группы национальных счетов Департамента статистики Роберт Мюйрсепп.

Второй квартал подряд наибольшее положительное влияние на экономику оказало сельское хозяйство. В значительной степени экономику поддержала также профессиональная, научная и техническая деятельность. Из крупных отраслей экономику поддержало также строительство. Остальные отрасли либо внесли скромный вклад, либо замедлили рост экономики.

Наибольшее отрицательное влияние, по данным Департамента статистики, оказала отрасль информации и связи. "Отрасль, которая ранее была одной из движущих сил экономики Эстонии, теперь два квартала подряд выступила в противоположной роли", - отмечает Мюйрсепп.

Сильное отрицательное влияние оказала и энергетика. Рост экономики значительно замедлили также транспорт и складское хозяйство, финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимым имуществом и обрабатывающая промышленность.