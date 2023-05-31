СТАТИСТИКА ⟩ Спад эстонской экономики в первом квартале был масштабным

Валовой внутренний продукт Эстонии в первом квартале текущего года снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем на три процента.
По данным Департамента статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) снизился в первом квартале 2023 года в постоянных ценах по сравнению с тем же периодом 2022 года на 3,2% и составил в текущих ценах 8,7 миллиарда евро.
- Хотя инфляция замедляется, рост цен по-прежнему оказывает большое влияние на экономические показатели. Отрицательное влияние на ВВП оказали как поступление налогов, так и снижение добавленной стоимости во всех секторах, кроме правительственного сектора, - прокомментировал руководитель рабочей группы национальных счетов Департамента статистики Роберт Мюйрсепп.
Второй квартал подряд наибольшее положительное влияние на экономику оказало сельское хозяйство. В значительной степени экономику поддержала также профессиональная, научная и техническая деятельность. Из крупных отраслей экономику поддержало также строительство. Остальные отрасли либо внесли скромный вклад, либо замедлили рост экономики.
Наибольшее отрицательное влияние, по данным Департамента статистики, оказала отрасль информации и связи. "Отрасль, которая ранее была одной из движущих сил экономики Эстонии, теперь два квартала подряд выступила в противоположной роли", - отмечает Мюйрсепп.
Сильное отрицательное влияние оказала и энергетика. Рост экономики значительно замедлили также транспорт и складское хозяйство, финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимым имуществом и обрабатывающая промышленность.
Частное потребление в Эстонии снижается третий квартал подряд, теперь в ускоряющемся темпе (-1,9%). Продолжились прежние тенденции: более всего снизились затраты, связанные с жильем, выросли затраты, связанные с развлечениями вне дома. Более всего выросли затраты на рестораны и отели, а также одежду и обувь. Кроме того, увеличились текущие расходы на воду и электричество.
От остальной экономики отличалось конечное потребление правительственного сектора, которое осталось на том же уровне, что и в первом квартале прошлого года.
Во внешней торговле продолжился рекордный спад. Экспорт сокращался такими же темпами, что и в прошлом квартале (-6,9%), прежний рост завершился и в импорте, который упал на 7,3%. Снижение с обеих сторон было вызвано снижением товарооборота, наибольшее влияние на который оказали энергетика и деревообработка. "Лесное хозяйство, электроника и электрооборудование выделились положительно", - добавил Мюйрсепп.
Экспорт услуг увеличился на 2,5%. Наибольшее влияние на это оказали морской транспорт, компьютерные услуги и рекламные услуги. Импорт услуг при этом стал сокращаться, и прежде всего из-за железнодорожных грузоперевозок и рекламных услуг (-1,9%).