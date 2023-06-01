День флага Эстонии отметят во всем уезде

"Обратим больше внимания на государственный флаг Эстонии, на общие ценности и на единство. Приглашаем всех поучаствовать также в торжественных мероприятиях Дня флага Эстонии в разных местах уезда. Продемонстрируем свое уважение и любовь к флагу Эстонии, к эстонскому государству и к общим ценностям вывешиванием флага на официальных учреждениях, на квартирных домах и на частных домах и во все другие государственные праздники и знаменательные даты!" - говорится в призыве союза самоуправлений.

Торжественные мероприятия начнутся уже в пятницу, 2 июня в 14.00 на площадке с флагштоком у Силламяэской Ваналиннаской школы, где выступят ученики силламяэских основных школ, а также ансамбль европейских подразделений Военно-морских сил США "Flagship", исполняющий главным образом хиты, классический и современный рок, а также музыку в стиле funk, soul, R&B и кантри.

Остальные мероприятия Дня флага состоятся 4 июня.

В Алутагузеской волости соберутся в 17.45 у пагариского мемориального камня и общественного дома. В торжественной церемонии поднятия флага будут участвовать "Кайтселийт", а также мяэтагузеские группы организаций "Кодутютред" и "Нооред коткад" Алутагузеской дружины. В 18.00 на сцену Ийзакуского народного дома при содействии Фонда поддержки музыкантов Пилле Лилль выйдет дуэт аккордеонистов Хенри Цибо и Микка Лангепроона. Вход на концерт "Sinine ja must ja valge kaunistagu Eestimaad!" ("Пусть синий и черный и белый украшают Эстонию!") свободный.

В городе Нарва-Йыэсуу День флага Эстонии начнется в 8.00 в деревне Лаагна у общественного дома Ванатаре. Флаг поднимут также в 9.30 в порту Нарва-Йыэсуу, где состоится второй день Гунгербургской регаты и выступит танцевальный коллектив "Kullerkupp".

В праздновании Дня флага Эстонии в Нарвской крепости в 10.00 будут участвовать ансамбль народного танца "Jun-Ost" и члены организации "Нооред коткад".

В Йыхвиской волости мероприятие "Флаг Эстонии - 139" состоится в 10.00 на стадионе имени Хейно Липпа, а в городе Кохтла-Ярве - в 10.00 на площади в Ахтме с участием учеников Ахтмеской, Таммикуской и Малеваской основных школ.