СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве избили двоих мужчин

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде многоквартирного дома на улице Уус в Кохтла-Ярве 36-летний мужчина ударил 44-летнего мужчину. Полиция выяснит обстоятельства дела в рамках уголовного производства.

Мошенник получил от жителя Кохтла-Ярве крупную сумму

В полицию обратился житель Кохтла-Ярве и сообщил, что ему позвонил мошенник, утверждавший, что мужчина накопил криптовалюту, и попросил его предоставить данные своего банковского счета для получения криптовалюты, что мужчина и сделал. Мошенник попросил мужчину загрузить на свой компьютер программу "AnyDesk", с помощью которой мужчина ввел коды PIN1 и PIN2 своей ID-карты. Позже потерпевший обнаружил, что с его банковского счета исчезли 5800 евро.