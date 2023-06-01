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Из ошибок изучающих язык родилась хрестоматия на эстонском языке

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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На презентации хрестоматии зачитывали лучшие истории. Пилле Мафуччи (слева) сказала, что выбрать любимую историю трудно. "Ведь они такие разные. Например, очень интересная ситуация была, когда бабушка оказалась "laisk" [на самом деле "lesk". − Ред.]. (в переводе "ленивая" - "вдова".)
На презентации хрестоматии зачитывали лучшие истории. Пилле Мафуччи (слева) сказала, что выбрать любимую историю трудно. "Ведь они такие разные. Например, очень интересная ситуация была, когда бабушка оказалась "laisk" [на самом деле "lesk". − Ред.]. (в переводе "ленивая" - "вдова".) Фото: Anastassija Kivistik

Вышедшая из-под пера преподавателей Нарвского дома эстонского языка хрестоматия "Lõpuks leidsin sind" рассказывает о смешных и необычных случаях, происходивших при изучении языка. Она доступна бесплатно на странице Целевого учреждения интеграции.

- Ошибки, бесспорно, являются хорошим учебным материалом в контексте красочной истории, помогающим запомнить их и не повторять самим. Конечно, очень полезно самим делать ошибки и позднее понимать, что пошло не так. Ошибочные варианты выборочных ответов не хороши, ведь таким образом мозг может запомнить неверный вариант. Одна из задач нашей хрестоматии - это, конечно, подбодрить людей тем, что ошибки совершают все и это нормально, - объяснила одна из авторов книги Пилле Мафуччи.

При сотрудничестве учителей и учащихся

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