Из ошибок изучающих язык родилась хрестоматия на эстонском языке

- Ошибки, бесспорно, являются хорошим учебным материалом в контексте красочной истории, помогающим запомнить их и не повторять самим. Конечно, очень полезно самим делать ошибки и позднее понимать, что пошло не так. Ошибочные варианты выборочных ответов не хороши, ведь таким образом мозг может запомнить неверный вариант. Одна из задач нашей хрестоматии - это, конечно, подбодрить людей тем, что ошибки совершают все и это нормально, - объяснила одна из авторов книги Пилле Мафуччи.