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Спасатели дождались возвращения домой хозяйки сгоревшей еды

Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

30 мая в центр тревоги сообщили о сработавшем дымовом датчике в доме на улице Пяхклимяэ в Нарве.

По словам звонившего, на стук в дверь квартиры никто ее не открыл. Спасатели проникли в квартиру через окно. Причиной задымления стала пригоревшая еда, опасности возгорания не было, помещение проветрили. Хозяйку квартиры разыскали и по возвращении домой сдали ей квартиру.

Спасатели объяснили хозяйке требования пожарной безопасности, так как женщина поставила еду на плиту вариться, а сама ушла из дома.

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