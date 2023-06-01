Спасатели дождались возвращения домой хозяйки сгоревшей еды

По словам звонившего, на стук в дверь квартиры никто ее не открыл. Спасатели проникли в квартиру через окно. Причиной задымления стала пригоревшая еда, опасности возгорания не было, помещение проветрили. Хозяйку квартиры разыскали и по возвращении домой сдали ей квартиру.