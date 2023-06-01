Государство может само взяться за переименование улиц в Силламяэ и Нарве

В апреле этого года таблички на носившей имя Даумана нарвской улице заменили на таблички с названием Кивилинна, так как горсобрание ранее приняло соответствующее решение. Однако члены горсобрания не желают переименовывать еще семь нарвских улиц, хотя государство сделало городу соответствующее предложение.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik