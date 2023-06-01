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Государство может само взяться за переименование улиц в Силламяэ и Нарве

Эрик Калда
, журналист
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В апреле этого года таблички на носившей имя Даумана нарвской улице заменили на таблички с названием Кивилинна, так как горсобрание ранее приняло соответствующее решение. Однако члены горсобрания не желают переименовывать еще семь нарвских улиц, хотя государство сделало городу соответствующее предложение.
В апреле этого года таблички на носившей имя Даумана нарвской улице заменили на таблички с названием Кивилинна, так как горсобрание ранее приняло соответствующее решение. Однако члены горсобрания не желают переименовывать еще семь нарвских улиц, хотя государство сделало городу соответствующее предложение. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Поскольку Силламяэ и Нарва проявили нежелание последовать предложению правительства изменить оставшиеся связанные с советским государственным строем названия улиц, то государство может само заняться их переименованием.

В этот вторник Силламяэское горсобрание единогласно отклонило предложение Министерства финансов о переименовании улицы, названной в честь советского офицера Михаила Румянцева. Румянцев был уроженцем Силламяэ и лейтенантом, в 1983 году погибшим в рядах советских оккупационных войск в Афганской войне. Горсобрание отметило, объясняя это решение, что о сохранении названия улицы Румянцева попросили его одноклассники.

Министерство финансов может вмешаться

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