ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Между правительством и избирателем

Ида-вируские самоуправления то и дело выражают озабоченность тем, что их авторитет в глазах остальной Эстонии не самый высокий. Странно, что тревога об авторитете родных краев в глазах остальной Эстонии не вспоминается здешними политиками, когда возникает вопрос о том, чтобы дать оценку красному наследию, которое наперегонки спешат защитить здесь всевозможными отретушированными аргументами. Хотя за защитной окраской этого явно проглядывает ностальгия по империи.

Может быть, это и не является истинным мнением большей части этих политиков, однако, как известно, их настрой зачастую довольно гибкий, чтобы соответствовать ожиданиям избирателей. Вот муниципальным политикам и приходится лавировать - показывать свою лояльность государству и в то же время демонстрировать избирателям свое понимающее отношение к тоскующим по советской империи. Советские названия улиц и убранные в недавнем прошлом красные памятники являются, однако, одними из последних символов советского времени, которые до сих пор еще признавались в Эстонии. Путинская война в Украине изменила все.