ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Между правительством и избирателем

Иному стороннему наблюдателю может показаться нелепым то, как Силламяэское и Нарвское горсобрания выкручиваются и упрямятся из-за оставшихся с советских времен названий улиц, которые государство предложило переименовать. Прагматичному человеку такое поведение не может казаться логичным. Тем более что руководители здешних крупнейших городов должны бы на собственном опыте прекрасно знать, что так бессмысленно нарываться на конфликт с центральным правительством - это не очень разумная деятельность.
Ида-вируские самоуправления то и дело выражают озабоченность тем, что их авторитет в глазах остальной Эстонии не самый высокий. Странно, что тревога об авторитете родных краев в глазах остальной Эстонии не вспоминается здешними политиками, когда возникает вопрос о том, чтобы дать оценку красному наследию, которое наперегонки спешат защитить здесь всевозможными отретушированными аргументами. Хотя за защитной окраской этого явно проглядывает ностальгия по империи.
Может быть, это и не является истинным мнением большей части этих политиков, однако, как известно, их настрой зачастую довольно гибкий, чтобы соответствовать ожиданиям избирателей. Вот муниципальным политикам и приходится лавировать - показывать свою лояльность государству и в то же время демонстрировать избирателям свое понимающее отношение к тоскующим по советской империи. Советские названия улиц и убранные в недавнем прошлом красные памятники являются, однако, одними из последних символов советского времени, которые до сих пор еще признавались в Эстонии. Путинская война в Украине изменила все.
Самоуправления, которые, опасаясь гнева избирателей, не осмеливались одобрить устранение этих символов, теперь с удовольствием мирятся с тем, что это сделает за них государство. Тогда никто не сможет обвинить их в том, что они пошли против воли местных жителей.