Вблизи вокаского парка бродит медведица с двумя медвежатами

- Эту медведицу увидела моя взрослая дочь, гулявшая с собакой. Сначала она услышала треск и увидела медвежонка, за которым вышел и второй, собака залаяла и дочка побыстрее пошла прочь, но успела увидеть также большого медведя. К счастью, медведи, услышав лай собаки, убежали, - сказала Эвели Долганова, после разговора по телефону с дочкой предупредившая местных людей в группе "Voka elu" в "Facebook", чтобы они не ходили в лес по одному.

Осторожность надо соблюдать также, передвигаясь по парку, ведь эти три медведя бродили довольно близко к нему.

О том, что в вокаском лесу живет медведь, местные люди знают уже давно.

- Я слышу эти разговоры уже несколько лет. Люди, у которых садовые участки за лесом, часто говорили об этом медведе, - сама Долганова, часто гуляющая по лесу, медведя не встречала и следов его тоже не видела.

Три года назад она, правда, видела медведя - но не в вокаском лесу, а когда ехала на работу со стороны Валасте и примерно за полкилометра до поселка Тойла заметила перебегавшего дорогу зверя.