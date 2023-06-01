ОДИН ВОПРОС ⟩ Как государство может помочь самоуправлениям при использовании евроденег?

Избранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа депутат Арво Аллер (EKRE) поинтересовался на инфочасе, что делать, чтобы самоуправления смогли лучше использовать европейские деньги в ситуации, когда Государственный центр вспомогательных услуг превратился, скорее, в карателя, нежели помощника.
Премьер-министр КАЯ КАЛЛАС (Партия реформ):
- Сокращение регионального неравенства - один из приоритетов нынешнего правительства. Это касается также европейских денег. Мы договорились о том, что 40% евроденег, направленных, например, на поддержку предпринимательства, должны поступать в региональные, то есть находящиеся за пределами Таллинна и Харьюмаа предприятия.
Действительно, в самоуправлениях на встречах жаловались на проблему этих вспомогательных услуг. Я тоже считаю, что все ведомства, имеющиеся в Эстонии, все-таки являются как для предпринимателей, так и для людей, помощниками, нежели карателями. Почему это было не так? Я не смогу сейчас ответить на ваш вопрос.
Так что, да, тут есть над чем поработать. Я учту ваше замечание и снова поручу министру разобраться в этом.