ОДИН ВОПРОС ⟩ Как государство может помочь самоуправлениям при использовании евроденег?

Премьер-министр КАЯ КАЛЛАС (Партия реформ):

- Сокращение регионального неравенства - один из приоритетов нынешнего правительства. Это касается также европейских денег. Мы договорились о том, что 40% евроденег, направленных, например, на поддержку предпринимательства, должны поступать в региональные, то есть находящиеся за пределами Таллинна и Харьюмаа предприятия.

Действительно, в самоуправлениях на встречах жаловались на проблему этих вспомогательных услуг. Я тоже считаю, что все ведомства, имеющиеся в Эстонии, все-таки являются как для предпринимателей, так и для людей, помощниками, нежели карателями. Почему это было не так? Я не смогу сейчас ответить на ваш вопрос.