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ОДИН ВОПРОС ⟩ Как государство может помочь самоуправлениям при использовании евроденег?

Северное побережье
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Избранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа депутат Арво Аллер (EKRE) поинтересовался на инфочасе, что делать, чтобы самоуправления смогли лучше использовать европейские деньги в ситуации, когда Государственный центр вспомогательных услуг превратился, скорее, в карателя, нежели помощника.

Премьер-министр КАЯ КАЛЛАС (Партия реформ):

- Сокращение регионального неравенства - один из приоритетов нынешнего правительства. Это касается также европейских денег. Мы договорились о том, что 40% евроденег, направленных, например, на поддержку предпринимательства, должны поступать в региональные, то есть находящиеся за пределами Таллинна и Харьюмаа предприятия.

Действительно, в самоуправлениях на встречах жаловались на проблему этих вспомогательных услуг. Я тоже считаю, что все ведомства, имеющиеся в Эстонии, все-таки являются как для предпринимателей, так и для людей, помощниками, нежели карателями. Почему это было не так? Я не смогу сейчас ответить на ваш вопрос.

Так что, да, тут есть над чем поработать. Я учту ваше замечание и снова поручу министру разобраться в этом.

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