На кубковую битву "Narva Trans" выходит на победной ноте

Перед встречей с Пайде "Trans" проиграл три матча подряд, не сумев забить ни одного гола. Начало игры с Пайде тоже не предвещало ничего хорошего, ведь уже на восьмой минуте мяч был в воротах нарвской команды. Однако на 17-й минуте голевая засуха "Trans" закончилась, когда Даниил Тарасенков сравнял счет.

Во втором тайме он с пенальти вывел "Trans" вперед. Пайде в конце матча также мог забить пенальти. Однако 22-летний Александр Крайзмер, лишь вторую игру защищавший ворота представительской команды "Trans", смог отбить удар бомбардира пайдесцев Роби Саарма.

В финале Кубка, который состоится в субботу в Таллинне на стадионе в Лиллекюла, фаворитом является действующий чемпион "Flora", которая с 38 очками сейчас возглавляет турнирную таблицу. "Trans" в этом сезоне набрал всего 13 очков и находится на восьмом месте. Но кубковые игры всегда особенные и порой преподносят сюрпризы. К тому же, если "Flora" гарантировала себе место в Евросерии, то "Trans" в случае победы в Кубке также получит место в Евросерии и несколько сотен тысяч евро на банковский счет клуба.

"Trans" и раньше добивался успеха в кубковой серии вне зависимости от позиции в турнирной таблице чемпионата. Последний раз они выиграли Кубок в 2019 году. В нынешнем составе выступают трое игроков той команды: Артем Шкинев, Денис Поляков и Ирье.