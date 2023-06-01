Десять интересных статистических фактов о детях Эстонии

По состоянию на 1 января 2023 года в Эстонии проживало 269111 детей в возрасте 0–17 лет, и их доля в населении составила 19,7%. Это наибольшее количество и доля детей начиная с 2005 года - тогда детей в возрасте до 17 лет было 271760, то есть 20% населения.

Доля детей (0-17 лет) от населения Эстонии, 2000-2023 годы Фото: Statistikaamet

Мальчиков в Эстонии на 7035 больше, чем девочек (138073 против 131038).

Наибольшая доля детей наблюдается в малых городах (25%). В сельских областях доля детей 0–17 лет составляет 20%, а в городах - 19%.

В разрезе уездов наибольшая доля детей отмечается в Тартумаа, где дети составляют 21,7% населения. Относительно меньше всего детей проживает в Хийумаа, где их доля - 15,5% всего населения.

Больше всего в Эстонии живет 12-летних детей, а меньше всего - детей младше одного года.

Больше всего детей родилось в летние месяцы - 27%. Весной и осенью родилось по 25% детей, а зимой - 23%.

Наибольшее количество детей в Эстонии отмечает день рождения 27 июня и 15 июля - в эти дни задувают свечи на праздничном торте 872 ребенка.

Самым популярным именем для мальчиков в Эстонии является Расмус, а для девочек - София.

Эстонцами по национальности являются 74% детей. Это на 6 процентных пунктов больше, чем доля эстонцев от всего населения Эстонии (68%).