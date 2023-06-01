Нарвский пляж открыт, но на купание еще нет разрешения, как нет и жаркой погоды

Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы уже заключил договор со специализированной фирмой о береговой охране на городском пляже Йоаорг. Специально обученные спасатели начинают вахту утром 1 июня и будут дежурить на вышке все три летних месяца - с десяти часов утра до восьми вечера, как и в прошлые годы.

Директор Нарвского департамента городского хозяйства Наталья Шибалова сообщила "Северному побережью", что 18 мая были взяты пробы речной воды возле пляжа - они оказались хорошими, вода пригодна для купания. "Такие анализы будут делаться еще несколько раз за сезон купания", - добавила Шибалова.

Несмотря на хорошие анализы, все еще отсутствует формальное разрешение от департамента здоровья на открытие места для купания у пляжа Йоаорг. Соответствующее ходатайство департамент городского хозяйства направил 5 мая, однако положительного ответа пока не получил.

- В настоящее время готовятся остальные документы и информация, которая представляется для выдачи разрешения на открытие пляжа и будет размещена на инфостенде на территории. Также приводится в порядок территория, - сообщила Наталья Шибалова буквально накануне начала пляжного сезона.

Нарвский городской пляж Йоаорг в Липовой ямке, откуда открывается широкий вид на пограничную реку и две крепости. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik