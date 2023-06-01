Чт, 1.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Нарвский пляж открыт, но на купание еще нет разрешения, как нет и жаркой погоды

Начался пляжный сезон!
Илья Смирнов
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Нарвский городской пляж Йоаорг в Липовой ямке был в прошлом песчаным, но за несколько последних лет он сильно зарос травой.
Нарвский городской пляж Йоаорг в Липовой ямке был в прошлом песчаным, но за несколько последних лет он сильно зарос травой. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Нарвские чиновники еще не получили от Эстонского департамента здоровья положительный ответ на ходатайство об открытии купального сезона на городском пляже Йоаорг (Липовая ямка), но это обстоятельство не мешает считать открытым сам нарвский пляж. Установилась бы только пляжная погода.

Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы уже заключил договор со специализированной фирмой о береговой охране на городском пляже Йоаорг. Специально обученные спасатели начинают вахту утром 1 июня и будут дежурить на вышке все три летних месяца - с десяти часов утра до восьми вечера, как и в прошлые годы.

Директор Нарвского департамента городского хозяйства Наталья Шибалова сообщила "Северному побережью", что 18 мая были взяты пробы речной воды возле пляжа - они оказались хорошими, вода пригодна для купания. "Такие анализы будут делаться еще несколько раз за сезон купания", - добавила Шибалова.

Несмотря на хорошие анализы, все еще отсутствует формальное разрешение от департамента здоровья на открытие места для купания у пляжа Йоаорг. Соответствующее ходатайство департамент городского хозяйства направил 5 мая, однако положительного ответа пока не получил.

- В настоящее время готовятся остальные документы и информация, которая представляется для выдачи разрешения на открытие пляжа и будет размещена на инфостенде на территории. Также приводится в порядок территория, - сообщила Наталья Шибалова буквально накануне начала пляжного сезона.

Нарвский городской пляж Йоаорг в Липовой ямке, откуда открывается широкий вид на пограничную реку и две крепости.
Нарвский городской пляж Йоаорг в Липовой ямке, откуда открывается широкий вид на пограничную реку и две крепости. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На специальной веб-странице департамента здоровья, посвященной состоянию всех плавательных пляжей в Эстонии, нарвский пляж Йоаорг оценен положительно, как и все остальные места купания в Ида-Вирумаа. Только к нарвскому пляжу сделана пометка о ведущемся возле него строительстве и с рекомендацией воздерживаться от купания, но это похоже на ошибку: пометка сохранилась с сезона 2022 года, когда возле пляжа Йоаорг, действительно, строили продолжение речного променада, а теперь работы закончены.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Нарва
Наверх