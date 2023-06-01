Нарвские чиновники еще не получили от Эстонского департамента здоровья положительный ответ на ходатайство об открытии купального сезона на городском пляже Йоаорг (Липовая ямка), но это обстоятельство не мешает считать открытым сам нарвский пляж. Установилась бы только пляжная погода.
Нарвский пляж открыт, но на купание еще нет разрешения, как нет и жаркой погоды
Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы уже заключил договор со специализированной фирмой о береговой охране на городском пляже Йоаорг. Специально обученные спасатели начинают вахту утром 1 июня и будут дежурить на вышке все три летних месяца - с десяти часов утра до восьми вечера, как и в прошлые годы.
Директор Нарвского департамента городского хозяйства Наталья Шибалова сообщила "Северному побережью", что 18 мая были взяты пробы речной воды возле пляжа - они оказались хорошими, вода пригодна для купания. "Такие анализы будут делаться еще несколько раз за сезон купания", - добавила Шибалова.
Несмотря на хорошие анализы, все еще отсутствует формальное разрешение от департамента здоровья на открытие места для купания у пляжа Йоаорг. Соответствующее ходатайство департамент городского хозяйства направил 5 мая, однако положительного ответа пока не получил.
- В настоящее время готовятся остальные документы и информация, которая представляется для выдачи разрешения на открытие пляжа и будет размещена на инфостенде на территории. Также приводится в порядок территория, - сообщила Наталья Шибалова буквально накануне начала пляжного сезона.
На специальной веб-странице департамента здоровья, посвященной состоянию всех плавательных пляжей в Эстонии, нарвский пляж Йоаорг оценен положительно, как и все остальные места купания в Ида-Вирумаа. Только к нарвскому пляжу сделана пометка о ведущемся возле него строительстве и с рекомендацией воздерживаться от купания, но это похоже на ошибку: пометка сохранилась с сезона 2022 года, когда возле пляжа Йоаорг, действительно, строили продолжение речного променада, а теперь работы закончены.