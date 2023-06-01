ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве заложен краеугольный камень нового здания детского сада

В День защиты детей, 1 июня, в Нарве состоялась церемония закладки краеугольного камня на стройплощадке нового здания детского сада "Punamütsike".
Новое здание детского сада, площадью 2173 квадратных метра, возводится на нарвской улице Харидузе, 10 - в непосредственной близости от строящегося здания Нарвской эстонской государственной гимназии.
Как сообщает Нарвская горуправа, в капсулу времени мэр Нарвы Катри Райк, директор детсада "Punamütsike" Хели Адамович, главный архитектор проекта Маркус Каасик и руководитель строительства из АО "Ehitustrust" Вейко Селистэ поместили различные памятные вещи. Гостей на церемонии приветствовали воспитанники детсада, исполнившие пару песен.
Новое здание детсада спланировано на шесть групп - четыре обычных и две ясельных, которые смогут посещать до 128 детей. Среди прочего, будут построены бассейн, соляная камера и сауна. В рамках спортивных уроков бассейн смогут посещать ученики Нарвской эстонской государственной школы.
Договор на строительство был заключен со строительной компанией "Ehitustrust" сроком на 14 месяцев. Окончание строительства - февраль 2024 года. Общая стоимость работ превышает 9 миллионов евро, считая с налогом с оборота. Строительство финансируется из средств городского бюджета Нарвы.