ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве заложен краеугольный камень нового здания детского сада

Новое здание детского сада, площадью 2173 квадратных метра, возводится на нарвской улице Харидузе, 10 - в непосредственной близости от строящегося здания Нарвской эстонской государственной гимназии.

Как сообщает Нарвская горуправа, в капсулу времени мэр Нарвы Катри Райк, директор детсада "Punamütsike" Хели Адамович, главный архитектор проекта Маркус Каасик и руководитель строительства из АО "Ehitustrust" Вейко Селистэ поместили различные памятные вещи. Гостей на церемонии приветствовали воспитанники детсада, исполнившие пару песен.

Новое здание детсада спланировано на шесть групп - четыре обычных и две ясельных, которые смогут посещать до 128 детей. Среди прочего, будут построены бассейн, соляная камера и сауна. В рамках спортивных уроков бассейн смогут посещать ученики Нарвской эстонской государственной школы.