Кирпичный завод в Азери сократит не менее 35 работников

Исполнительный директор предприятия Маргус Пууссепп сообщил ERR, что пока речь шла о сокращении 35 человек, но точно число выяснится в течение двух недель. Всего, по его словам, на заводе работает 67 человек.

Предприятие объяснило остановку производства войной на Украине, из-за чего прервался экспорт продукции завода в Россию.

"Руководство "Wienerberger" тесно сотрудничает с Кассой по безработице, чтобы найти для наших работников хорошие возможности и лучшие альтернативы на рынке труда. Мы искренне благодарим их за многолетний вклад и сотрудничество с нашим предприятием", - написала руководитель отдела кадров "Wienerberger" Хелина Мериоя.

"Мы также убеждены, что через несколько лет наш завод снова заработает, и на имеющем многолетние традиции заводе в Азери снова будут производиться кирпичи. Время покажет, когда именно это произойдет", - добавила она.