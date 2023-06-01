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Кирпичный завод в Азери сократит не менее 35 работников

Северное побережье
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Склад готовой продукции на заводе "Wienerberger".
Склад готовой продукции на заводе "Wienerberger". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Предприятие "Wienerberger" с 31 августа и на неопределенный срок остановит основную линию своего кирпичного завода в Азери, как сообщил новостной портал Rus.ERR.

Исполнительный директор предприятия Маргус Пууссепп сообщил ERR, что пока речь шла о сокращении 35 человек, но точно число выяснится в течение двух недель. Всего, по его словам, на заводе работает 67 человек.

Предприятие объяснило остановку производства войной на Украине, из-за чего прервался экспорт продукции завода в Россию.

"Руководство "Wienerberger" тесно сотрудничает с Кассой по безработице, чтобы найти для наших работников хорошие возможности и лучшие альтернативы на рынке труда. Мы искренне благодарим их за многолетний вклад и сотрудничество с нашим предприятием", - написала руководитель отдела кадров "Wienerberger" Хелина Мериоя.

"Мы также убеждены, что через несколько лет наш завод снова заработает, и на имеющем многолетние традиции заводе в Азери снова будут производиться кирпичи. Время покажет, когда именно это произойдет", - добавила она.

АО "Wienerberger" с тремя представительствами в Эстонии, Латвии и Литве входит в состав "Wienerberger Group", который является крупнейшим в мире производителем керамических строительных блоков и кирпича и ведущим в Европе производителем керамической черепицы, и имеет около 200 заводов в почти 30 странах.

Подробнее - в публикации Rus.ERR.

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