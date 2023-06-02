Полиция: запрещено движение на электросамокатах быстрее 25 км/ч

Государственный суд вынес во вторник решение, как рассказывает ERR, согласно которому электросамокаты, развивающие скорость более 25 км/ч и имеющие мощность более 1 киловатта, являются по смыслу закона механическими транспортными средствами, для управления которыми на дороге требуется водительское удостоверение, а также предварительная регистрация.

По словам подполковника полиции Сирле Лойго, это решение поддерживает позицию, которую до сих пор занимала полиция, что такие электросамокаты не могут участвовать в дорожном движении.

Ограничение связано с тем, что легкие персональные средства передвижения предназначены для движения в одной среде с пешеходами. "Намерение законодателя здесь заключалось в том, что более мощным и быстрым [средствам передвижения] нельзя передвигаться в одном пространстве с пешеходами. Это просто небезопасно для других участников дорожного движения", - сказала Лойго.

При этом она подчеркнула, что такие электросамокаты нельзя использовать и на проезжей части.

По словам Лойго, решение Госсуда ничего не меняет для полиции в плане надзора, поскольку до сих пор применялись те же принципы. Она отметила, что проверки не выявили большого числа запрещенных электросамокатов.