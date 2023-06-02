Полиция: запрещено движение на электросамокатах быстрее 25 км/ч

В полиции разъяснили, что использование в Эстонии электросамокатов мощностью более одного киловатта и способных развивать скорость более 25 км/ч запрещено, и полиция следит за соблюдением этого запрета, как пишет ERR.
Государственный суд вынес во вторник решение, как рассказывает ERR, согласно которому электросамокаты, развивающие скорость более 25 км/ч и имеющие мощность более 1 киловатта, являются по смыслу закона механическими транспортными средствами, для управления которыми на дороге требуется водительское удостоверение, а также предварительная регистрация.
По словам подполковника полиции Сирле Лойго, это решение поддерживает позицию, которую до сих пор занимала полиция, что такие электросамокаты не могут участвовать в дорожном движении.
Ограничение связано с тем, что легкие персональные средства передвижения предназначены для движения в одной среде с пешеходами. "Намерение законодателя здесь заключалось в том, что более мощным и быстрым [средствам передвижения] нельзя передвигаться в одном пространстве с пешеходами. Это просто небезопасно для других участников дорожного движения", - сказала Лойго.
При этом она подчеркнула, что такие электросамокаты нельзя использовать и на проезжей части.
По словам Лойго, решение Госсуда ничего не меняет для полиции в плане надзора, поскольку до сих пор применялись те же принципы. Она отметила, что проверки не выявили большого числа запрещенных электросамокатов.
Лойго добавила, что полиция также обращалась в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора с разъяснением, что такие электросамокаты нельзя продавать в Эстонии, и фирмам следует информировать людей перед покупкой более мощного и быстрого самоката, что его нельзя использовать в дорожном движении.
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