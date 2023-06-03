ОПРОС ⟩ Какое событие лета вы ждете больше всего?

Виктор Тарасов, работающий пенсионер:
- Сейчас, конечно, Яанова дня и летнего тепла. Но я не особо в курсе, что еще проводится, поэтому не строю длительных планов и не ставлю крестиков в календаре. Обычно одно дело за один раз, а там посмотрим.
Лембит Лаанеметс, пенсионер:
- Ничего не жду. Я как-то побывал на Днях Йыхви. Концерт был настолько громким, что в ушах звенело. На работе есть всякие нормы шума, а вот на концертах, как и в кино, звук для меня слишком громкий. Но если будет что-то акустическое, то пошел бы.
Каарел Пюрг, пенсионер:
- У нас много местного уровня. Самоуправления усердно организуют мероприятия, и есть куда пойти, но по-настоящему высококлассного, к сожалению, нет, и нужно ехать подальше. Я бы хотел испытать что-то подобное также поближе к дому.
Хелен Раяс, мелкий предприниматель:
- Летом работы много, поэтому времени на развлечения не так много. Но так как ребенок в этот раз впервые участвует в празднике песни, конечно, мы поедем туда всей семьей. Мне также нравятся исполнители Концерта у маяка, так что, возможно, он тоже будет в расписании.
Леана Пыльд, работник социальной сферы:
- Больше всего жду летние детские лагеря, в которых участвую. Но там длинные дни, можно даже сказать 24/7, так что времени на то, чтобы повеселиться на каком-нибудь летнем мероприятии, уже не остается. Прежде всего надо все же с душой делать свою работу.