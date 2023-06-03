ОПРОС ⟩ Какое событие лета вы ждете больше всего?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Виктор Тарасов, работающий пенсионер: - Сейчас, конечно, Яанова дня и летнего тепла. Но я не особо в курсе, что еще проводится, поэтому не строю длительных планов и не ставлю крестиков в календаре. Обычно одно дело за один раз, а там посмотрим.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лембит Лаанеметс, пенсионер: - Ничего не жду. Я как-то побывал на Днях Йыхви. Концерт был настолько громким, что в ушах звенело. На работе есть всякие нормы шума, а вот на концертах, как и в кино, звук для меня слишком громкий. Но если будет что-то акустическое, то пошел бы.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Каарел Пюрг, пенсионер: - У нас много местного уровня. Самоуправления усердно организуют мероприятия, и есть куда пойти, но по-настоящему высококлассного, к сожалению, нет, и нужно ехать подальше. Я бы хотел испытать что-то подобное также поближе к дому.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Хелен Раяс, мелкий предприниматель: - Летом работы много, поэтому времени на развлечения не так много. Но так как ребенок в этот раз впервые участвует в празднике песни, конечно, мы поедем туда всей семьей. Мне также нравятся исполнители Концерта у маяка, так что, возможно, он тоже будет в расписании.