Пропавший в Кохтла-Ярве мужчина нашелся

Борис 31 мая утром ушел из дома в магазин - и пропал. Его искали близкие и полиция.

Днем 2 июня полиция сообщила радостную новость: Борис вернулся обратно домой - и с ним все в порядке. Подробностей о скитаниях пожилого мужчины полиция не раскрыла.