Пропавший в Кохтла-Ярве мужчина нашелся

Северное побережьеНовостиПропавший в Кохтла-Ярве мужчина нашелсяСеверное побережье2 июня 2023, 13:58Facebook TwitterComments Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi SeppОбъявленный полицией в розыск 82-летний Борис из Кохтла-Ярве нашелся. Борис 31 мая утром ушел из дома в магазин - и пропал. Его искали близкие и полиция.Днем 2 июня полиция сообщила радостную новость: Борис вернулся обратно домой - и с ним все в порядке. Подробностей о скитаниях пожилого мужчины полиция не раскрыла.Facebook TwitterComments Ключевые слова полицияпоиск пропавших Pекомендуем