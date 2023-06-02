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Пропавший в Кохтла-Ярве мужчина нашелся

Северное побережье
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

Объявленный полицией в розыск 82-летний Борис из Кохтла-Ярве нашелся. 

Борис 31 мая утром ушел из дома в магазин - и пропал. Его искали близкие и полиция.

Днем 2 июня полиция сообщила радостную новость: Борис вернулся обратно домой - и с ним все в порядке. Подробностей о скитаниях пожилого мужчины полиция не раскрыла.

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