ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Флаг Эстонии

В Ида-Вирумаа годами происходило так, что государственных флагов в дни вывешивания флага тут можно было увидеть меньше, чем в каком-нибудь другом регионе. Однако надо признать, что с каждым годом мы видим их здесь все больше.

Вывешивать флаг Эстонии в знаменательные даты, правда, необязательно, однако это все больше становится само собой разумеющимся. Это становится особенно важным сейчас, когда война в Украине развязала также войну символов в Эстонии. Флаг Эстонии не может являться в здешнем государстве чужим символом для тех, кто хоть немного ценит эту страну. Только для тех, кто сам себя чувствует в этом государстве чужим. Желаем хорошего Дня флага Эстонии всем!