"В будущем мы станем еще более крупными деятелями", - обещает избранная деятелем года Миртель Пыдра. "Представьте, какими мы будем через десять лет", - добавляет волонтер года Ирина Владимирова. Могу себе представить - тогда они свернут те немногие горы, которые есть в Эстонии, потому что и сейчас они делают гораздо больше, чем можно было бы ожидать.

Юная кивиылиска Миртель Пыдра этой весной оканчивает Кохтла-Ярвескую гимназию. Успешно представляла школу на олимпиадах, конкурсах, спортивных и ученических соревнованиях. Но это не единственная причина, по которой в среду вечером в Кохтла-Ярвеском центре культуры ее объявили деятелем года. Как прекрасная солистка Миртель блистает на сцене сама и позволяет блистать другим, организуя концерты как для товарищей по школе, так и для общины.

"Мы хотим, чтобы нашу замечательную молодежь ценили в родном уезде"

Гала-мероприятие в честь молодежи Ида-Вирумаа учредили шесть гимназий Ида-Вирумаа, чтобы отметить выдающихся молодых людей и инициативы, которые имеют большое влияние на их родной край.

Мечта о большом совместном мероприятии для молодежи Ида-Вирумаа возникла еще в прошлом учебном году, когда ученические представительства шести гимназий решили начать собираться вместе и более тесно общаться. Молодежные работники, Ида-Вирумааский союз самоуправлений и "Startup Estonia" подставили плечо идее молодых людей.

- Мы возрождаем традицию отмечать хороших и предприимчивых молодых людей Ида-Вирумаа, которые решили вложить в свое собственное развитие или своей общины немного больше, чем от них ожидают. Мы хотим, чтобы нашу замечательную молодежь ценили и отмечали в родном уезде, - сказали ведущие церемонии награждения, ученицы Тойлаской гимназии Анетт Марие Асток и Марлеэн Палтс.