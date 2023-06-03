Анвар Самост: Нужно ли и в Эстонии переживать за свободу слова?

Ограничения свободы слова в соседней Латвии в последние годы стали тревожно частыми. Самый вопиющий пример произошел на прошлой неделе, когда латвийский орган по регулированию СМИ - точного аналога которого в Эстонии, к счастью, нет - решил наложить на новостной портал "Tvnet" штраф в размере 8500 евро за использование слова "депортация" в неправильном, по их оценке, смысле.
Если кратко, то, по мнению Латвийского совета по электронным СМИ, нарушение заключалось в том, что при обсуждении изменений в миграционном законодательстве журналист позволил собеседнику-политику использовать слово "депортация" в современном контексте и в критическом тоне по отношению к политике правительства. Принятые перед выборами поправки к закону требуют от лиц с российским гражданством подтвердить знание латышского языка. Если они не сдадут экзамен в установленный срок, власти аннулируют их постоянный вид на жительство, и им придется покинуть страну.
Если оставить в стороне осуществимость и обоснованность этого требования, то будет совершенно ясно, что в демократическом и свободном правовом государстве должна иметься возможность совершенно свободно критиковать любой закон и политический выбор.
Издание обжаловало в суде решение о штрафе, но, несмотря на это, журналисты и, вероятно, также политики в Латвии будут теперь гораздо тщательнее, чем прежде, взвешивать свои высказывания. Какие еще слова могут оказаться в списке запрещенных? При комментарии каких законов или точек зрения следует проявлять осторожность? По оценке главного редактора "Tvnet", портал также был наказан за то, что вообще опубликовал интервью, поскольку мнение этого депутата Сейма не совпадает с позициями правящих партий.
Таким образом, нет сомнений в том, что свобода слова и самовыражения в Латвии уже сейчас ограничена в результате действий властей.
После полномасштабного нападения России на Украину Латвия намного жестче, чем Эстония, действовала с целью ограничения распространения российских медиаканалов. Список каналов, подпавших под ограничения, гораздо длиннее, и ограничения - это, скорее, запрет, а за обход запрета тоже могут наказать.
А в Эстонии новое правительство первым делом направило на рассмотрение законопроект о криминализации разжигания ненависти, который долгие годы ждал своего часа. Правда, он сформулирован довольно узко по сравнению с промежуточным, но все же явно направлен на ограничение свободы слова и в части применения по-прежнему предлагает очень широкие возможности в зависимости от мировоззрения лица, толкующего закон. Одним из повторяющихся аргументов сторонников законопроекта является национальная безопасность.
"К сожалению, каждый кризис, когда власть имущие видят, насколько легко можно ввести ограничения, порождает искушение впредь управлять новыми кризисами путем запретов и приказов".
Анвар Самост, журналист
Как будто этого было недостаточно, у правительства в одночасье возник план отменить действующий для прессы льготный налог с оборота. Снова одна из причин - просто невероятно - необходимость "внести солидарный вклад в повышение оборонных расходов".
Пожалуй, еще слишком рано спрашивать, хочет ли правительство таким образом передать частным медиа некое послание. Но в любом случае, как при предоставлении налоговых льгот, так и при их отмене - а также при оказании и прекращении финансовой поддержки - такие подозрения должны возникнуть.
Да, Эстония - не Латвия. В отличие от Эстонии, латвийские правительства и чиновники и раньше могли при регулировании чего-либо многократно закручивать гайки, в то время как в Эстонии этого удавалось избежать. В первую "коронную" зиму мне удалось, используя особый статус журналиста, побывать в Риге и там я своими глазами увидел, что полки с потребительскими товарами в магазинах обматывали красными лентами, поскольку власти установили очень короткий список товаров, которые разрешалось продавать. Это призвано было предотвратить распространение инфекции, а на самом деле приводило лишь к гневу и страданиям, ведь, к примеру, зарядка для телефона не входила в список разрешенных товаров. Историческим стало решение латвийского правительства добавить задним числом в список товаров с разрешением на продажу лопаты для уборки снега - тем временем как раз выпал снег.
В свободном обществе не может быть и речи ни о запрете продажи снегоуборочных лопат, ни о составлении списка слов, которые разрешено использовать публично. К сожалению, каждый кризис, когда власть имущие видят, насколько легко можно ввести ограничения, порождает искушение впредь управлять новыми кризисами путем запретов и приказов, а то и вовсе начать искать или выдумывать кризисы для оправдания ограничений.