Анвар Самост: Нужно ли и в Эстонии переживать за свободу слова?

А в Эстонии новое правительство первым делом направило на рассмотрение законопроект о криминализации разжигания ненависти, который долгие годы ждал своего часа. Правда, он сформулирован довольно узко по сравнению с промежуточным, но все же явно направлен на ограничение свободы слова и в части применения по-прежнему предлагает очень широкие возможности в зависимости от мировоззрения лица, толкующего закон. Одним из повторяющихся аргументов сторонников законопроекта является национальная безопасность.

"К сожалению, каждый кризис, когда власть имущие видят, насколько легко можно ввести ограничения, порождает искушение впредь управлять новыми кризисами путем запретов и приказов". Анвар Самост, журналист

Как будто этого было недостаточно, у правительства в одночасье возник план отменить действующий для прессы льготный налог с оборота. Снова одна из причин - просто невероятно - необходимость "внести солидарный вклад в повышение оборонных расходов".

Пожалуй, еще слишком рано спрашивать, хочет ли правительство таким образом передать частным медиа некое послание. Но в любом случае, как при предоставлении налоговых льгот, так и при их отмене - а также при оказании и прекращении финансовой поддержки - такие подозрения должны возникнуть.

Да, Эстония - не Латвия. В отличие от Эстонии, латвийские правительства и чиновники и раньше могли при регулировании чего-либо многократно закручивать гайки, в то время как в Эстонии этого удавалось избежать. В первую "коронную" зиму мне удалось, используя особый статус журналиста, побывать в Риге и там я своими глазами увидел, что полки с потребительскими товарами в магазинах обматывали красными лентами, поскольку власти установили очень короткий список товаров, которые разрешалось продавать. Это призвано было предотвратить распространение инфекции, а на самом деле приводило лишь к гневу и страданиям, ведь, к примеру, зарядка для телефона не входила в список разрешенных товаров. Историческим стало решение латвийского правительства добавить задним числом в список товаров с разрешением на продажу лопаты для уборки снега - тем временем как раз выпал снег.