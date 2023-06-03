JOKK: оказавшиеся под санкциями фирмы Осипенко получили нового владельца

Еще на прошлой неделе владелицей этих двух предприятий была Наталья Осипенко - супруга известного местного политика и предпринимателя Николая Осипенко. Но поскольку она является гражданкой России, то вследствие санкций Евросоюза самоуправление и госучреждения, у которых имеются тендерные договоры с "Ekovir" и "N&V", должны были их расторгнуть.