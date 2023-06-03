Оказавшиеся под санкциями фирмы Осипенко получили нового владельца

Занимающаяся сбором и вывозом отходов фирма "Ekovir" и предприятие по обслуживанию дорог "N&V" получили на этой неделе нового владельца, ведь в противном случае они могли вследствие антироссийских санкций лишиться договоров о государственных тендерах.
Еще на прошлой неделе владелицей этих двух предприятий была Наталья Осипенко - супруга известного местного политика и предпринимателя Николая Осипенко. Но поскольку она является гражданкой России, то вследствие санкций Евросоюза самоуправление и госучреждения, у которых имеются тендерные договоры с "Ekovir" и "N&V", должны были их расторгнуть.