Сб, 3.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Оказавшиеся под санкциями фирмы Осипенко получили нового владельца

Эрик Калда
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Игорь Горячев в 2016 году в Вируском уездном суде, когда его судили из-за смерти пациента. Теперь он является крупнейшим пайщиком в "N&V" и "Ekovir".
Игорь Горячев в 2016 году в Вируском уездном суде, когда его судили из-за смерти пациента. Теперь он является крупнейшим пайщиком в "N&V" и "Ekovir". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Занимающаяся сбором и вывозом отходов фирма "Ekovir" и предприятие по обслуживанию дорог "N&V" получили на этой неделе нового владельца, ведь в противном случае они могли вследствие антироссийских санкций лишиться договоров о государственных тендерах.

Еще на прошлой неделе владелицей этих двух предприятий была Наталья Осипенко - супруга известного местного политика и предпринимателя Николая Осипенко. Но поскольку она является гражданкой России, то вследствие санкций Евросоюза самоуправление и госучреждения, у которых имеются тендерные договоры с "Ekovir" и "N&V", должны были их расторгнуть.

Нового владельца несколько лет назад осудили за причинение смерти

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх