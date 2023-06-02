В предстоящем учебном году муниципальные школы Нарвы недосчитаются, по прогнозу, приблизительно 900 учащихся, а в следующем - еще минус 500. Детей в городе становится меньше, и вдобавок старшеклассники переходят в две новые нарвские государственные гимназии. Содержать пустеющие школьные дома становится не по карману.
Катри Райк предлагает закрыть в Нарве две школы: "Мы обеспечим жизнеспособность других школ"
Нарвская городская управа представила на публичное обсуждение проект изменений в действующей программе развития системы образования Нарвы до 2030 года. По этому плану, 1 сентября 2024 года деятельность должны прекратить Нарвская 6-я школа и Нарвская Солдинаская гимназия. В последней в нынешнем году закрывается гимназическое звено, так что с сентября она станет - возможно, на один последний учебный год - основной школой.
Одновременно с этим Нарва рассчитывает на помощь Министерства образования и науки в финансировании строительства к 2027 году нового школьного дома, куда переедут вместе Нарвская Пяхклимяэская и Нарвская Паюская школы, ныне работающие в разных районах города. Паюская школа специализируется на учебе детей с особыми потребностями.
Действующая программа развития системы образования Нарвы была принята прошлым летом и вступила в силу 10 июля 2022 года. Следуя ей, Нарва уже закрыла три и объединила еще два детских сада. Сейчас подготовленный проект изменений говорит не только о закрытии двух школ, но и о строительстве к 2030 году двух новых детсадов вдобавок к тому одному, что сейчас строится по нарвской улице Харидузе, 10.
- Понятно, что речь идет о непопулярном решении, - комментирует мэр Нарвы Катри Райк план закрыть разом две школы, который уже горячо обсуждается горожанами. - Я понимаю озадаченность школ, учеников, родителей, учителей. И недовольство. Надеюсь, что мы спокойно сможем обсудить этот сложный вопрос и найти решение. Каждый ребенок и молодой человек найдут себе в Нарве учебное место. Мы поддержим в том числе переход классами в другие школы.
Председатель Нарвского городского собрания и глава коалиционной фракции "Kesk" Татьяна Стольфат напомнила, что продолжение реформы системы образования является одним из пунктов коалиционного соглашения. Сейчас городская управа, по словам Стольфат, представляет на публичное обсуждение проект, составленный специалистами. Потом он поступит в горсобрание - и начнется обсуждение политиками, за которыми последнее слово.
- Четкого конкретного мнения от нашей фракции "Kesk" я сейчас сказать не могу, - сказала Стольфат, подчеркнув, что работа над реформой идет правильным порядком. - Ясно, что это животрепещущий вопрос, имеющий свои не очень популярные последствия, но он должен решаться, - уверена она.
Что такого случилось за год?
В утвержденной прошлогодней редакции программы развития системы образования в Нарве говорилось о слиянии Солдинаской гимназии и 6-й школы в здании одной из них, и спорили только, в каком именно. Содержать оба дорого, учитывая их состояние и уменьшение числа школьников. Ныне представленный проект говорит уже о закрытии обеих школ.
Как объясняет мэр Нарвы Катри Райк, год назад не было уверенности, что удастся выполнить капитальный ремонт Нарвской Кесклиннаской гимназии и что она откроет двери 1 сентября 2024 года. Теперь сложности с финансированием ремонта позади, работы идут полным ходом. В обновленной до самого современного уровня оснащения Нарвской Кесклиннаской основной школе будет 360 учебных мест.
Новую современную учебную среду привносят и две новые с иголочки госгимназии.
- Год назад перевод гимназических ступеней в госгимназии казался еще далеким, и школы зачастую не понимали или не хотели понять, что это означает для нагрузки учителей. Теперь это ясно. Если мы закроем вдобавок к маленькой 6-й школе еще одну школу, то обеспечим жизнеспособность других школ, а кроме того заполним этой осенью частично пустеющие школы. В случае Солдинаской школы надо учесть, что если бы она еще долгое время сохранялась в своем здании, то это потребовало бы сразу не менее одного миллиона евро денег на ремонт. Этих средств у города нет, - объяснила Райк, почему она предлагает закрыть вдобавок к 6-й школе еще и Солдинаскую.
По словам мэра, у Нарвы есть соглашение с государством о поддержке строительства нового здания сразу для двух школ - Пяхклимяэской и Паюской. Для этого государство ждет от Нарвы упорядочения школьной городской сети.
- Мы двигаемся в направлении к новым, современным, заполненным детьми и молодежью школьным зданиям. Для этих школ мы сумеем также обеспечить учителей, в том числе с точки зрения перехода на эстоноязычное обучение, - уверена Райк.
"Примеры достоинства и спокойствия"
Нарвская Солдинаская гимназия в настоящее время фактически без директора. Занимавший эту должность до апреля Роман Трейал признался, что предполагал, что в итоге речь пойдет о закрытии школы. Дескать, такие слухи ходили еще год назад, но уже тогда они отвечали реальному положению дел в Нарве по части школ.
- Если смотреть на динамику уменьшения числа детей, то это (не слияние двух школ, а их закрытие) может быть оправданным шагом, - рассуждает Трейал. - Вроде бы как экономически это закрытие рационально, но эмоционально для всех это сложный шаг, - констатирует он очевидное.
Директор Нарвской 6-й школы Елизавета Чертова не стала разговаривать с корреспондентом, сославшись на занятость, однако завуч Александр Опенко рассказал, что их школа еще год назад смирилась с тем, что реформа неизбежна. "Мы никогда не питали иллюзий и знали, что будет реорганизация школьной сети", - отметил Опенко, по словам которого школьная администрация всегда держит коллектив в курсе событий, тем более что их школьный директор сама член городского собрания.
По рассказу Опенко, 6-я школа взяла за правило не ввязываться в горячие споры о судьбе школ, превращающиеся порой в поливания грязью и генерирующие ненависть, а продолжать добросовестно учить детей.
- Мы ведь учителя! А если еще и мы будем влезать на баррикады или кого-то грязью поливать, то это будет вызывать только агрессию. Зачем нам агрессия у детей и родителей? Мы должны заботиться о них. (…) Иначе потеряем лицо как школа. Мы обеспечиваем учебную работу, объясняем родителям процессы и как они происходят. Самое главное - чтобы было спокойно. Даже если школа закрывается, то у детей должно остаться хорошее впечатление, и они, опять же, спокойно, комфортно перейдут в другую. Мы - учителя, а это звание, и мы должны показывать примеры достоинства и спокойствия, не создавая паники, ведь все процессы проходят по закону и все хорошо, - успокаивает Опенко.
Предложения еще в начале пути
- Предложения по изменению программы развития системы образования Нарвы до 2030 года направлены на всеобщее ознакомление. С ними можно ознакомиться на официальном сайте Нарвы. Мнения и предложения принимаются до 18 июня на э-адрес kultuur@narva.ee с пояснением: "Изменение программы развития".
- Основные предлагаемые действия: в 2024 году закрыть Нарвскую Солдинаскую и 6-ю школы, а их учащихся перераспределить по четырем другим средним школам Нарвы, в 2027 году построить здание Нарвской Пяхклимяэской школы и разместить в нем также центр компетенции Нарвской Паюской школы по работе с детьми с особыми потребностями, к 2030 году построить два новых городских детских сада на 16 групп суммарно.
- Нарвская горуправа приглашает всех желающих принять участие в публичном обсуждении предложений, которое пройдет в Нарвском колледже Тартуского университета 12 июня с 17 до 19 часов.
- В Нарвском городском собрании депутатские комиссии начнут обсуждать проект изменений программы развития к середине июня, когда пройдет публичное обсуждение.