Катри Райк предлагает закрыть в Нарве две школы: "Мы обеспечим жизнеспособность других школ"

- Если смотреть на динамику уменьшения числа детей, то это (не слияние двух школ, а их закрытие) может быть оправданным шагом, - рассуждает Трейал. - Вроде бы как экономически это закрытие рационально, но эмоционально для всех это сложный шаг, - констатирует он очевидное.

Директор Нарвской 6-й школы Елизавета Чертова не стала разговаривать с корреспондентом, сославшись на занятость, однако завуч Александр Опенко рассказал, что их школа еще год назад смирилась с тем, что реформа неизбежна. "Мы никогда не питали иллюзий и знали, что будет реорганизация школьной сети", - отметил Опенко, по словам которого школьная администрация всегда держит коллектив в курсе событий, тем более что их школьный директор сама член городского собрания.

По рассказу Опенко, 6-я школа взяла за правило не ввязываться в горячие споры о судьбе школ, превращающиеся порой в поливания грязью и генерирующие ненависть, а продолжать добросовестно учить детей.