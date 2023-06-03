ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Что стало с представителем правительства в Ида-Вирумаа?

Затем договорились, что этого нового чиновника назначит новый министр по делам регионов Мадис Каллас, в подчинении которого тот также будет работать. В апреле министерство сообщило, что Каллас, вероятно, объявит имя представителя в Ида-Вирумаа в первой половине мая.

Наступил июнь, но этот деятель пока еще не назначен. Мадис Каллас сказал три недели назад после встречи с руководителями самоуправлений Ида-Вирумаа, что ждет их предложений относительно роли будущего представителя, а затем проконсультируется с находящимися в коалиции с соцдемами Партией реформ и "Eesti 200".

С одной стороны, консультирование и вовлечение, а также прочие замечательные слова - это хорошо, но в то же время это может оказаться хорошим предлогом бесконечно откладывать принятие решения.

В мае Мадис Каллас также выступил с инициативой направлять чуть большую часть подоходного налога самоуправлениям, менее обеспеченным в финансовом отношении, чем Таллинн и Тарту. По первоначальному плану города и волости Ида-Вирумаа должны были бы получить дополнительно 3,4 миллиона евро. Но, как мы тогда и предсказывали, крупные центры вряд ли смирятся с этим. И вот уже циркулирует новая формула, согласно которой урезается примерно пятая часть этих дополнительных денег. Это может быть не последним урезанием.